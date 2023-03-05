الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فى 54 مباراة أقل.. مبابى يحسم صراعه مع كافانى ويصبح هدافًا تاريخيًا لـ باريس سان جيرمان

مبابي
مبابي

طرق النجم الفرنسي كيليان مبابي أبواب التاريخ بعد أن سجل الهدف الرابع لصالح باريس سان جيرمان أمام نانت ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الفرنسي.

وكان باريس سان جيرمان قد تمكن من تحقيق الفوز على نظيره نانت بنتيجة 4-2.

مبابي تلقى تمريرة عرضية رائعة من تيموثي بيمبيلي ليستدير ويسدد بقوة في الشباك مع الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وتمكن مبابي من تسجيل الهدف رقم 201 له مع باريس سان جيرمان في 247 مباراة فقط مع الفريق الفرنسي.

ونجح الفرنسي في فض الاشتباك مع الأوروجواياني إدينسون كافاني وفي 54 مباراة أقل من مهاجم باريس السابق.

وسجل مبابي 30 هدفا مع باريس سان جيرمان هذا الموسم بجانب سبع تمريرات حاسمة في 30 مباراة.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونيخ الأربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق الباريسي قد خسر مباراة الذهاب في فرنسا بهدف دون رد سجله كينجسلي كومان.

كيليان مبابي باريس سان جيرمان الفرنسي إدينسون كافاني الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان

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