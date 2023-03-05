الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فيورنتينا يهزم ميلان ويحرمه من انتزاع وصافة الكالتشيو

فيورنتينا وميلان
فيورنتينا وميلان

فاز فريق فيورنتينا على ضيفه ميلان 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز مونزا على إمبولي 2 / 1 وتعادل أتالانتا مع أودينيزي سلبيا.

وسجل هدفي فيورنتينا نيكولاس جونزاليس في الدقيقة 49 من ركلة جزاء ولوكا يوفيتش في الدقيقة 87، فيما سجل هدف ميلان ثيو هيرنانديز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد ميلان عند 47 نقطة في المركز الرابع، وفي المباراة الثانية، تعادل أتالانتا مع ضيفه أودينيزي سلبيا.

وفشل فريقا أتالانتا وأودينيزي في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس كما رفع أودينيزي رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثالثة، فاز فريق مونزا على ضيفه إمبولي 2 / 1.

وتقدم مونزا بهدف سجله باتريك كيوريا في الدقيقة 19 وتعادل إمبولي في الدقيقة مارتن ساتريانو في الدقيقة 51 قبل أن يسجل أرماندو إتزو هدف الفوز لمونزا في الدقيقة 67.

ورفع مونزا رصيده إلى 32 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد إمبولي عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.

فيورنتينا ميلان الدورى الايطالى الكالتشيو

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