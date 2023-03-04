عضو بالشيوخ: المبادرات الرئاسية الصحية هدفها رعاية المواطن منذ الصغر

قال محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن المبادرات الرئاسية الصحية دليل على أن الدولة لديها إرادة حقيقية لتحسين الوضع الصحي للمواطنين، ولهذا أطلقت الدولة مبادرات صحية لطلاب المدارس والأطفال لمحاربة بعض الأمراض المنتشرة بين هذه الفئة مثل السمنة والتقزم.

أمراض التقزم

وأكد محمد صلاح البدري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الأمراض تأتي للأطفال نتيجة التغذية غير الصحية للطفل، وكذلك افتقار الجسم للكثير من العناصر الغذائية، لذا الرئيس السيسي أكد على ضرورة الحفاظ على هؤلاء الأطفال من خلال توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم مع توفير الغذاء الصحي لهم عن طريق الوجبات المدرسية.

مبادرات رئاسية

أضاف في حديثه، أن المبادرات تهدف حقيقة إلى تحسين الصحة العامة للشعب المصري منذ بدايتها في مرحلة الطفولة حتى لا تؤثر هذه الأمراض على حياة المواطنين فيما بعد.