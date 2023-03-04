فريق الأزهر الدولي للإبداع لذوي الهمم يشارك باحتفال الراقي بأخلاقي

شارك فريق الأزهر الدولي للإبداع- لذوي الهمم التابع لمكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال بمشيخة الأزهر، اليوم السبت، في احتفالية منطقة الدقهلية الأزهرية بمبادرة الأزهر الشريف “راقي بأخلاقي” التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية.

وأقيم الاحتفال بالمنطقة الأزهرية بإشراف الدكتور محمد رشوان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، والدكتور صبري زيدان، الوكيل الثقافي للمنطقة.

وحضر الاحتفال وفد من قطاع المعاهد الأزهرية يضم الدكتور حمدي طعيمة، مدير التعليم الثانوي بقطاع المعاهد الأزهرية، ونادر عجينه، مدير عام المعامل والوسائط بقطاع المعاهد الأزهرية، وغيرهم.

فريق الأزهر الدولي للابداع لذوي الهمم

وشارك في تقديم فقرات الاحتفال بعض أعضاء فريق الأزهر الدولي للإبداع من ذوي الهمم في وهما:

“الطالب يوسف السيد الشهابي، وقدم بابتهال ديني بعنوان (يا ايها المختار)، والطالبة مريم عبد العزيز؛ شاركت بأنشودة يا سيد الخلق يا طه، مما زاد من انبهار الجمهور بصوتهم المتميز وحضورهم المشرف لتكون مشاركة مبدعين مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال بمشيخة الأزهر داخل مناطقهم الأزهرية وبين أقرانهم من طلاب المنطقة تعتبر نوع من أنواع دعم الموهبة والتحفيز سعيا لزيادة ثقتهم بأنفسهم واندماجهم مع أقرانهم بالمنطقة وتأكيد دورهم في المجتمع”.

وتأتي مشاركة فريق الأزهر الدولي للإبداع في فعاليات مختلفة داخل الأزهر وخارجه لتحقيق رؤية الأزهر الشريف في اكتشاف ودعم ورعاية مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال لأبناء الأزهر والعاملين به من الموهوبين والمبدعين بمختلف المناطق الأزهرية، بتوجيهات الدكتور محمد عبد الرحمن الصويني، وكيل الأزهر الشريف، رئيس مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، الذي وجه بتقديم سبل الدعم والرعاية لمبدعين المناطق الأزهرية، وبالأخص ذوي الهمم ومشاركتهم في محافل الأزهر المحلية والدولية.