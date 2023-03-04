الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

فريق الأزهر الدولي للإبداع لذوي الهمم يشارك باحتفال الراقي بأخلاقي

فريق الأزهر الدولي
فريق الأزهر الدولي للابداع لذوي الهمم

شارك فريق الأزهر الدولي للإبداع- لذوي الهمم التابع لمكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال بمشيخة الأزهر، اليوم السبت، في احتفالية منطقة الدقهلية الأزهرية بمبادرة الأزهر الشريف “راقي بأخلاقي” التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية.

وأقيم الاحتفال بالمنطقة الأزهرية بإشراف الدكتور محمد رشوان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، والدكتور صبري زيدان، الوكيل الثقافي للمنطقة.

وحضر الاحتفال وفد من قطاع المعاهد الأزهرية يضم الدكتور حمدي طعيمة، مدير التعليم الثانوي بقطاع المعاهد الأزهرية، ونادر عجينه، مدير عام المعامل والوسائط بقطاع المعاهد الأزهرية، وغيرهم.

فريق الأزهر الدولي للابداع لذوي الهمم

وشارك في تقديم فقرات الاحتفال بعض أعضاء فريق الأزهر الدولي للإبداع من ذوي الهمم في وهما:
“الطالب يوسف السيد الشهابي، وقدم بابتهال ديني بعنوان (يا ايها المختار)، والطالبة مريم عبد العزيز؛ شاركت بأنشودة يا سيد الخلق يا طه، مما زاد من انبهار الجمهور بصوتهم المتميز وحضورهم المشرف لتكون مشاركة مبدعين مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال بمشيخة الأزهر داخل مناطقهم الأزهرية وبين أقرانهم من طلاب المنطقة تعتبر نوع من أنواع دعم الموهبة والتحفيز سعيا لزيادة ثقتهم بأنفسهم واندماجهم مع أقرانهم بالمنطقة وتأكيد دورهم في المجتمع”.

وتأتي مشاركة فريق الأزهر الدولي للإبداع في فعاليات مختلفة داخل الأزهر وخارجه لتحقيق رؤية الأزهر الشريف في اكتشاف ودعم ورعاية مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال لأبناء الأزهر والعاملين به من الموهوبين والمبدعين بمختلف المناطق الأزهرية، بتوجيهات الدكتور محمد عبد الرحمن الصويني، وكيل الأزهر الشريف، رئيس مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، الذي وجه بتقديم سبل الدعم والرعاية لمبدعين المناطق الأزهرية، وبالأخص ذوي الهمم ومشاركتهم في محافل الأزهر المحلية والدولية.

 

مشيخة الأزهر فريق الأزهر ذوي الهمم راقي بأخلاقي قطاع المعاهد الأزهرية فريق الأزهر الدولي للابداع لذوي الهمم

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

آخر أخبار تكافل وكرامة اليوم بعد زيادة المعاشات

بعد انخفاضها.. سعر كرتونة البيض اليوم السبت

بوابة الوظائف الحكومية.. ننشر شروط ورابط تقديم مسابقة التربية والتعليم 2023

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. جدول المرتبات الجديد 2023

تعرف على مسابقة القندس المصري وشروط التقديم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة طفل فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

عاصفة استنكار دولى ضد تصريحات عنصرية بمحو قرية حوارة الفلسطينية

مسؤولة أممية تطالب بالتحقيق فى انتهاكات قوات الاحتلال بالأراضي الفلسطينية