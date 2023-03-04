الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

مدير مستشفى جريس بالمنوفية: «حياة كريمة» أدخلت التكنولوجيا الحديثة للمستشفى

حياة كريمة
حياة كريمة

شهدت «مستشفى جريس» الموجودة بقرية «جريس» التابعة لمحافظة المنوفية، تطويرا كبيرا على يد المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وجاء ذلك من خلال تطوير وإحلال المباني داخل المستشفى، إلى جانب إدخال الأجهزة الطبية الحديثة لعلاج جميع المرضى، كما قامت المبادرة بإنشاء منفذ لبيع العلاج للمرضى، وذلك لإزالة متاعب البحث عن العلاج بين القرى المجاورة  وكان ذلك التطور بمثابة حلم كبير لدى سكان القرية بعدما عانوا لسنوات  طويلة بسبب قلة الخدمات الطبية المقدمة إليهم.  

 

«مستشفى جريس» أصبحت عالمية بعد التكنولوجيا الحديثة

«وجيه فؤاد»، مدير مستشفى جريس بقرية «جريس» التابعة لمحافظة المنوفية، يروي تفاصيل تطوير المستشفى على يد مبادرة «حياة كريمة» قائلًا إن ذلك التطوير يعد أكبر حركة تغيير في الريف المصري منذ عقود، إذ لم يلتفت أحد من قبل للقرى النائية والفقيرة والأكثر احتياجًا، حيث اهتمت المبادرة بكل المحاور التي تؤثر على المجتمع وأبرزها «التعليم والبنية التحتية والخدمات الطبية والصحية»، وكثفت المبادرة جهودها في  تطوير المستشفيات والوحدات الصحية التي كانت تعانى من عدد كبير من المشكلات، وفى مقدمتها تردى الخدمة المقدمة للمواطنين وعدم توافر عدد كبير من الأدوات الطبية.

 

وأضاف أن المستشفى كانت بها أزمة كبيرة في غرف الاستقبال والطوارئ وهناك نقص أيضًا في الأجهزة الطبية المعدات إلى جانب عدم وجود أطباء في جميع التخصصات  الطبية، كما أن الطرق أمام المستشفى بحاجة إلى إعادة رصفها لكن المبادرة قامت بعلاج تلك المشاكل.

 

وأضاف أن المبادرة أعادت تأهيل البنية التحتية بكل أدوار المستشفى خلال عملها على تطوير القرية بشكل عام، كما قامت بتطوير المستشفيات وإدخال التكنولوجيا الحديثة بها على غرار المستشفيات العالمية وتزويد المستشفى بالأجهزة الطبية الحديثة وأطباء في جميع التخصصات للكشف الدقيق على المرضى.

مستشفى جريس المنوفية تطوير المستشفى المرضى العلاج

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