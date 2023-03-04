السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

75 دقيقة.. الأهلى يبحث عن ثالث الأهداف فى شباك القطن الكاميرونى

الأهلي والقطن الكاميروني
الأهلي والقطن الكاميروني

مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وما زالت النتيجة تقدم المارد الأحمر بهدفين.

سجل هدفي الأهلي محمد شريف في الدقيقة الأولى وأحمد قندوسي في الدقيقة 40.


أحداث الشوط الأول

 استهل الأهلي المباراة بشكل رائع، وسجل هدفًا مبكرًا في الدقيقة الأولى بعد تمريرة من طاهر محمد طاهر من يسار منطقة الجزاء وصلت إلى محمد شريف المتمركز منتصف منطقة الجزاء، فاستلم الأخير الكرة بشكل رائع، ثم سدد كرة قوية سكنت أعلى يسار المرمى.

وفي الدقيقة الثامنة سدد طاهر محمد طاهر كرة قوية من يسار منطقة الجزاء بباطن القدم اليمنى، ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

العارضة حرمت الأهلي من الهدف الثاني في الدقيقة 30 بعد تسديدة رائعة من حمدي فتحي داخل منطقة الجزاء.

في الدقيقة 33 أجرى الأهلي تغييرًا اضطراريًا بنزول شادي حسين بدلًا من محمد شريف الذي تعرض للإصابة.

في الدقيقة 40 سجل الجزائري أحمد قندوسي ثاني أهداف الأهلي في المباراة وأول أهدافه بقميص المارد الأحمر بعد عرضية رائعة من علي معلول حولها برأسه في الشباك.


أحداث الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بشكل هادئ عن بداية الشوط الأول.

في الدقيقة 57 نفذت الركلة الحرة عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد عبدالمنعم برأسية مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

في الدقيقة 73، أجرى الأهلي تغييرين بنزول رأفت خليل ومروان عطية بدلًا من طاهر محمد طاهر وأليو ديانج.
 

الاهلى القطن الكاميروني مباراة الأهلي والقطن الكاميروني دورى ابطال افريقيا

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