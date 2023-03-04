السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«الكونتينر» داخل مصنع الغزل والنسيج في المحلة (فيديو)

برنامج الكونتينر
برنامج الكونتينر

انطلق خلال الأسابيع القليلة الماضية برنامج "الكونتينر"، أحدث برامج الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، والذي يقدمه الفنان أحمد داود، ويناقش البرنامج فكرة "عقدة الخواجة"، وهو التجربة الأولى لأحمد داود في تقديم البرامج، ويتكون الموسم الأول من 16 حلقة.

ويقدم أحمد داود، من خلال برنامج الكونتينر، الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات لرصد تطور صناعات الملابس، الجلود، الصناعات الغذائية، الأجهزة الكهربائية والصناعات الثقيلة والمكمّلة.

وفي إحدى حلقات البرنامج تحدث عن صناعة الغزل والنسيج في مدينة المحلة

وفي "الفيديوجراف" التالي نستعرض أبرز المعلومات عن صناعة الغزل والنسيج 

المحلة الغزل والنسيج مصنع الغزل والنسيج مصنع الغزل والنسيج في المحلة الكونتينر المتحدة

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وائل لطفي

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