«كاف» يغرم الهلال على خلفية أحداث مباراته أمام الأهلى فى دورى الأبطال

كشفت تقارير صحفية سودانية، عن أن لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قررت معاقبة نادي الهلال السوداني، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام الأهلي، والتي جمعتهما على ملعب (الجوهرة الزرقاء)، في دوري أبطال إفريقيا.

وذكر موقع (سبورتاج)، أن لجنة الانضباط، قررت معاقبة الهلال، بحرمانه من جماهيره لأربع مباريات، على ألا يزيد العدد المسموح به للدخول، في الأماكن المخصصة للشخصيات المهمة، على 30 شخصًا بما في ذلك أعضاء الفريق الضيف.

وأضاف الموقع، أن «كاف» فرض عقوبة مالية قدرها 30 ألف دولار، على عوض الجعلي، طبيب فريق الهلال، مع إيقافه لأربع مباريات.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، قد تقدم في وقت سابق، بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد الهلال السوداني؛ بسبب ما تعرض له فريق الأهلي من اعتداءات وتجاوزات تنافي كل الأخلاق الرياضية واللوائح المنظمة للعبة كرة القدم، ذلك قبل وأثناء وبعد المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري رابطة الأبطال

وتضمنت شكوى الأهلي، قيام بعض مشجعي الهلال باقتحام الملعب خلال المران الأخير للفريق قبل المباراة وقذف الألعاب النارية على اللاعبين في حضور ممثل الكاف، بالإضافة إلى حضور المشجعين للمباراة، على الرغم من صدور قرار بحظر حضور الجماهير للقاء، إلى جانب تعرض عدد من لاعبي الأهلي، للاعتداء بالضرب.

وكان الهلال، قد تغلب على الأهلي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم الثامن عشر من فبراير الماضي، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى للبطولة.