السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لمتهم بتهديد شخص مقابل مبالغ مالية بسوهاج

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، عاطلًا بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بتهديد المجني عليه "ر.ع.ا" بدائرة مركز المنشاة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

بداية أحداث القضية عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بتهديد المجنى عليه بإفشاء أمور مخدشة خاصة به، وذلك بنشر صور وفيديوهات خاصة به وبأسرته على موقع "واتس آب" وذلك مقابل مبالغ مالية، وبعد تقنين، الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد تهديد مركز المنشأة المستشار حمدى عبد العزيز

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رسائل المنيا

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