روسيا تعلن سيطرتها شبه الكاملة على مدينة باخموت شمال دونيتسك (فيديو)

أعلنت القوات الروسية سيطرتها، شبه الكاملة، على مدينة باخموت شمال دونيتسك، حسبما أفادت قناة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت.

وتواصل القوات الروسية، تشديد الخناق على مدينة باخموت شمال دونيتسك، حيث أكدت القوات أن باخموت قد أصبحت محاصرة بشكل شبه كامل، مشيرة إلى أن هناك طريقًا واحدًا فقط لخروج القوات الأوكرانية.

وفي الأسابيع الأخيرة، تقدمت القوات الروسية شمال باخموت وجنوبها، وقطعت ثلاثة من أربعة طرق إمداد أوكرانية، وجعلت موقف القوات الأوكرانية ضعيفًا بشكلٍ متزايد.

وفي المقابل، وصف قائد في الحرس الوطني الأوكراني، الوضع في باخموت بـ«الحرِج»، مشيرًا إلى أن المعارك تدور على مدار الساعة.