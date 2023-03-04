السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

روسيا تعلن سيطرتها شبه الكاملة على مدينة باخموت شمال دونيتسك (فيديو)

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أعلنت القوات الروسية سيطرتها، شبه الكاملة، على مدينة باخموت شمال دونيتسك، حسبما أفادت قناة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت. 

وتواصل القوات الروسية، تشديد الخناق على مدينة باخموت شمال دونيتسك، حيث أكدت القوات أن باخموت قد أصبحت محاصرة بشكل شبه كامل، مشيرة إلى أن هناك طريقًا واحدًا فقط لخروج القوات الأوكرانية.

وفي الأسابيع الأخيرة، تقدمت القوات الروسية شمال باخموت وجنوبها، وقطعت ثلاثة من أربعة طرق إمداد أوكرانية، وجعلت موقف القوات الأوكرانية ضعيفًا بشكلٍ متزايد.

وفي المقابل، وصف قائد في الحرس الوطني الأوكراني، الوضع في باخموت بـ«الحرِج»، مشيرًا إلى أن المعارك تدور على مدار الساعة. 

القوات الروسية مدينة باخموت شمال دونيتسك تعلن باخموت دونيتسك اكسترا نيوز

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