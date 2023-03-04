ضبط 2250 كتابًا نشرت دون تفويض من أصحابها

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، ببيع مالك دار نشر، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وتوزيع العديد من الكتب العلمية والأدبية بدون فواتير شراء أو إذن كتابي أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الدار المٌشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسئول، مقيم بمحافظة القاهرة، وبالتفتيش تم العثور على عدد 2250 نسخة لكتب "علمية وأدبية" دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وبمواجهه المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع مالك الدار على النحو المشار إليه؛ بقصد تحقيق الربح المادي.