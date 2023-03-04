السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيدة تتقدم ببلاغ بسبب تعرض زوجها لهجوم كلب فى الشيخ زايد

كلب
كلب

تقدمت زوجة ببلاغ لمديرية أمن الجيزة، أفادت فيه بتعرض زوجها لعقر كلب ملك جارته بمدينة الشيخ زايد في الجيزة، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من سيدة، ذكرت فيه أن زوجها مدير بأحد البنوك، عقره كلب ملك جارته، وذكرت أن الكلب هاجم زوجها أمام العقار الذي يقيم به، وتسبب في عدة إصابات خطيرة بجسده، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

 

 

مديرية أمن الجيزة عقر كلب مدينة الشيخ زايد عقره كلب

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وائل لطفي

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