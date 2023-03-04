الجزايرلي: حريصون على التواصل الفعال بين المجتمع الصناعي والقطاع المؤسسي

عقدت غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، أولى فعاليات “المائدة المستديرة”، مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء الشعب وعددا من قيادات الهيئة وممثلي مشروع طيب والشركات الداعمة لجناح الغرفة بمؤتمر الصناعة الأول بالإضافة إلى الجهاز التنفيذي للغرفة.

وفي بداية الفعاليات، وجه رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس أشرف الجزايرلي، الشكر لمجلس الإدارة ولشركات الأعضاء الداعمين لمؤتمر الصناعة الأول، والذي عقد تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للظهور المشرف لاتحاد الصناعات وغرفة الصناعات الغذائية أمام مؤسسة الرئاسة والدولة المصرية، مشيراً إلى أنه جار قيام الغرفة بالتجهيز لعقد فعاليات المائدة المستديرة بصفة دورية لتحقيق الاستفادة والمشاركة لأكبر عدداً من الآراء وبحث الموضوعات التي تهم مجتمع الصناعات الغذائية في مصر.

وأكد الجزايرلي حرص مجلس الإدارة على استمرار نهج التواصل الفعال بين الغرفة وشركائها الاستراتيجيين والجهات والهيئات ومتخذي القرار لما فيه صالح الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها علي المستويين المحلي والدولي، لافتاً إلى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من خلال عرض التحديات والتعاون والتنسيق المباشر وتبادل وجهات النظر بين الغرفة ممثلا عن قطاع الصناعات الغذائية والجهات المختلفة بهدف تقديم الدعم وازالة العقبات والتحديات لتحقيق معدلات النمو المنشودة.

وقال رئيس الغرفة: «نتشرف في مجلس إدارة الغرفة بأن نستكمل المسيرة وان نبني على إنجازات الرؤساء ومجالس الإدارات السابقة، ونثق تماما في ما نشهده حاليا من إنجاز وتطور كبير للصناعة الوطنية، وأن رؤية هيئة سلامة الغذاء تتوافق مع النهج الحالي لغرفة الصناعات الغذائية في تقديم الدعم الفني اللازم لمساعدة المصانع علي التوافق مع متطلبات سلامة الغذاء».

وأشار الجزايرلي إلى الجهود المبذولة للهيئة منذ بداية إنشائها والتي أثرت إيجابيا على توافق المنشآت مع متطلبات سلامة الغذاء ومن ثم توفير منتج صحي آمن ونمو الصادرات الغذائية المصرية وخاصة للسوق السعودي، مؤكدا استمرار الغرفة في دعم الكثير من الملفات على مستوى مراحل سلسلة التوريد "محطات الفرز والتعبئة ومراكز التجميع والمجازر.. إلخ".

من جهته، أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن التعاون مع غرفة الصناعات الغذائية يمثل أهم المحاور استراتيجية ورؤية الهيئة بجانب أن تكون لاعب فاعل في ملعب الرقابة الإقليمي والوصول منه إلى العالمية، وكذا تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كشريك اساسي لتحقيق النمو والتطوير في صناعة الغذاء في مصر.

وأفاد الهوبي، أن استراتيجية الهيئة تستهدف توسيع قاعدة المنشآت الغذائية المسجلة لديها وجذب الكيانات الصغيرة والمتوسطة الي المنظومة الرسمية لسلامة الغذاء وتطوير العنصر البشري ووجود هيكل تنظيمي بالإضافة إلى التحول الرقمي، حيث أن الهيئة بدأت في إطلاق أول موقع إلكتروني في 1 مارس الجاري تمهيدا لتقديم جميع الخدمات بشكل إلكتروني بما في ذلك التقدم إلي التسجيل بالهيئة وانهاء كافة الإجراءات بشكل رقمي.

وأضاف الهوبي: «نأمل بالوصول بالهيئة لتصبح جهة تتمتع بالحوكمة والشفافية والنزاهة لتبعث برسالة ثقة للمستهلك المصري والمستورد الخارجي».

وقد تضمن اللقاء قيام عدد من ممثلي الشركات أعضاء الغرفة بطرح التساؤلات حول ملف سلامة الغذاء ليتم دراستها وبحثها من قبل الهيئة واتخاذ ما يلزم بشأنها.