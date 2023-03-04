السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة أعمال بناء مخالف وضبط أدوية مجهولة المصدر بالإسكندرية

البناء المخالف
البناء المخالف

كلّف محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، الأجهزة التنفيذية، بتشديد الحملات الرقابية للتصدي لظاهرة البناء المخالف وإزالته في المهد، ومعاقبة المخالفين وفرض سيادة القانون.

وأسفرت الحملات التي قام بها حي ثان عن إزالة 4 حالات للبناء المخالف بمناطق "الناصرية وقريتي اليمن وفلسطين والكينج بحري" بنطاق الحي واتخاذ الإجراءات القانونية.

ونفذ حي أول العامرية حملات مكثفة تم خلالها إزالة أعمال بناء بدون ترخيص بالطريق الصحراوي وداخل أحد المصانع، وأزال حي ثان المنتزه بناء مخالف بعزبتيّ "الحريري والستين" والتحفظ على كمية من مواد البناء.

وفي سياق متصل، شن حي وسط حملة مكبرة على المنشآت لضبط أشكال المخالفات وتطبيق القانون، وأسفرت الحملة عن ضبط، 40 عبوة أدوية مجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة وتحرير 7 محاضر جنح صحية و 7 محاضر أمن صناعي لعدم تأمين المنشآت ضد أخطار الحريق والكهرباء و 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و7 إنذارات لمخالفة قوانين العمل ومحضرين رصد بيئي وتحصيل مبلغ 32 ألف جنيه غرامات فورية وضبط 140 حالة إشغال متنوع و65 حاجزًا بالطرق العامة.

إزالة أعمال بناء مخالف أدوية مجهولة المصدر اتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات القانونية البناء المخالف الإسكندرية الحملات الرقابية

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وائل لطفي

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