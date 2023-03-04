السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 15 سنة لعامل ونجليه بتهمة إطلاق النيران على مزارعين في قنا

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة عامل ونجليه بالسجن 15 سنة، لاتهامهم بإطلاق النيران على مزارعين، وإصابتهما بطلقات نارية، بسبب خلافات على قطعة أرض بمركز دشنا شمالي قنا في القضية رقم 5000 لسنة 2022، جنايات مركز شرطة دشنا، والمقيدة برقم  2018 لسنة 2022، كلي قنا.

صدر الحكم حمادي برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمي عبدالرحمن صقر، وأمانة سر ياسين حسن مهران، ويوسف الشيخ وسمعان شهيد.

 تعود أحداث القضية إلى عام 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين" حسن.م"، ونجليه علي وأشرف، تهمة الشروع في قتل عمر.ع، وشقيقه عمار، عمدا مع سبق الإصرار، وأطلقوا عليهما النيران، ما أسفر عن إصابتهما بطلقات نارية بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية.

محكمة جنايات عامل المستشار طارق يسرى مصطفى مركز دشنا جنايات النيران

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