السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زلزال بقوة 6.6 درجة يهز جزر كيرمدك في نيوزيلندا

زلزال
زلزال

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالاً بلغت شدته 6.6 درجة ضرب جزر كيرمدك في نيوزيلندا اليوم السبت.

وأضاف المركز، أن الزلزال وقع على عمق 183 كيلومترًا.

وذكر نظام الإنذار الأمريكي من أمواج المد العاتية (تسونامي)، أنه لم يصدر أي إنذار من أمواج مد بعد الزلزال.

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هل يحدث زلزال في مارس وتصدق نبوءة الهولندي؟

فيضانات ضخمة تضرب ماليزيا

وعلى جانب آخر قال مسؤولون في ماليزيا اليوم السبت، إن فيضانات ناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة لأيام أجبرت 40 ألف شخص على الفرار من منازلهم في ولاية جوهور في جنوب البلاد على الحدود مع سنغافورة، وإن أربعة على الأقل لقوا حتفهم خلال الأسبوع الماضي.

وقال محمد نور سعد (57 عاما)، من سكان بلدة يونج بينج بمنطقة باتو باهات في جوهور، لرويترز "اعتدنا الاستعداد دائما لموسم الأمطار في نوفمبر وديسمبر".

وأضاف "كل منزل كان لديه قارب، ولكن الآن مع الطقس غير المتوقع، يبدو أننا لسنا مستعدين وأصبح الوضع فوضويا".

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن السلطات أقامت أكثر من مئتي ملجأ إغاثة للنازحين بسبب الفيضانات.
والفيضانات معتادة في ماليزيا خلال موسم الأمطار السنوي من أكتوبر إلى مارس، لكن هطول الأمطار هذا الأسبوع جعل الكثيرين من سكان جوهور يتدافعون للعثور على مأوى.

وفي حين أن جوهور الأكثر تضررا، اجتاحت الفيضانات ولايات أخرى وتسببت في نزوح المئات.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من هطول المزيد من الأمطار في الأيام المقبلة، معظمها في الولايات الجنوبية.

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نيوزيلندا زلزال الزلازل الزلزال كيرمدك

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وائل لطفي

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