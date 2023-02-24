فيضانات البرازيل.. ارتفاع عدد القتلى إلى 48 بسبب الانهيارات الأرضية

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، أن فرق البحث والإنقاذ تسابقت للعثور على عشرات الأشخاص الذين ظلوا في عداد المفقودين بعد أن دمرت الأمطار الغزيرة المناطق الساحلية في ولاية ساو باولو جنوب شرق البرازيل ، حيث ارتفع عدد القتلى الرسمي إلى 48.

وقال حاكم ساو باولو ، تارسيسيو دي فريتاس ، للصحفيين، في الوقت الذي حذر فيه خبراء الأرصاد الجوية من أن المزيد من الأمطار في طريقها، "نحن نعمل حاليًا على إحصاء 38 شخصًا على الأقل في عداد المفقودين".

وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في المدن الساحلية في أغنى ولاية في البرازيل ، والتي تعرضت حتى الآن للأمطار بأكثر من 600 ملم، وهو أعلى رقم تراكمي على الإطلاق في البلاد.

وقالت حكومة ولاية ساو باولو، إن عدد الضحايا ارتفع من 46 في اليوم السابق، وتتواصل عمليات الإنقاذ ولا يزال رجال الإطفاء والشرطة والمتطوعون يأملون في العثور على أحياء وسط أنقاض المنازل التي دمرتها الانهيارات الأرضية. تم تشريد 1730 شخصًا وتشريد 1810 شخصًا ، وفقًا لحكومة ولاية ساو باولو.

وتحملت مدينة ساو سيباستياو ، التي تقع على بعد حوالي 200 كيلومتر من ساو باولو ، العبء الأكبر من الخسائر البشرية ، حيث تم الإبلاغ عن 47 حالة وفاة، لكن البلدات المجاورة مثل إلهابيلا وكاراجواتاتوبا وبيرتيوجا وأوباتوبا تضررت بشدة.

وقالت حكومة الولاية إن من المتوقع هطول مزيد من الأمطار، حيث تفضل جبهة باردة جديدة تكون السحب الكثيفة فوق المنطقة، مع توقع هطول أمطار "معتدلة إلى غزيرة.

وأضافت الحكومة أن الطرق الرئيسية مثل طريق موجي بيرتيوجا السريع وريو سانتوس ظلت مغلقة بسبب الانهيارات الأرضية ، في حين تمكنت شركة المياه التي تديرها الدولة سابسب من استعادة الإمدادات إلى المنطقة.

كانت مجموعات الإغاثة الحكومية والخاصة تتدافع لتوفير الضروريات ، لكن لوجستيات الوصول إلى المدن المعزولة كانت تخلق صعوبات.

يتم إيواء المشردين في المدارس ورياض الأطفال والكنائس في ساو سيباستياو، وتم بالفعل توزيع حوالي 7.5 طن من مواد الإغاثة بما في ذلك الطعام والماء ومستلزمات النظافة على الضحايا ، وفقًا لحكومة ولاية ساو باولو.