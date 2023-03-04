«في حب الإسكندرية».. فعالية للأعمال الإبداعية لطلبة «السياحة والفنادق»

تنظم وحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بُعد بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية فاعلية «في حب الإسكندرية»، وذلك في الفترة من 9 إلى 12 مارس 2023 بمركز الحرية للإبداع، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.

وأشارت الدكتورة عبير عطية، عميد الكلية، إلى أن هذه الفاعلية تهدف إلى ترويج مدينة الإسكندرية سياحيًا من خلال أعمال المشاركين في المسابقات المتنوعة في مجالات التصوير والرسم والأشغال اليدوية الفنية والتذكارات والتصوير الفوتوغرافي والشعر والزجل والقصة القصيرة والأفلام التسجيلية وذلك بمشاركة نخبة من الأساتذة والمتخصصين في هذه المجالات، والذين ساعدوا في صقل مهارات الطلاب الفنية، من أجل تحقيق هدف الفعالية وهو إكتشاف الناحية الإبداعية لديهم وإفادتهم في هذه المجالات.

وأشارت الدكتورة دينا وهيبة، المدير التنفيذي لوحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد بالكلية، إلى أن الهدف ليس مجرد الفوز، بل تعريف طلاب جامعة الإسكندرية بما يملكون من مهارات يمكنها أن تساهم في عالم أجمل وأكثر إبداعًا، والترويج لمدينة الإسكندرية سياحيًا من خلال تعبير الطلاب عن ذلك إبداعيًا عن طريق إطلاق مواهبهم المختلفة.

وأضافت أنه يمكن التعرف على مزيد من المعلومات، ومتابعة أخبار الفاعلية وحضور معرض أعمال المشاركين من مختلف كليات جامعة الإسكندرية.