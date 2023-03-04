وزير التنمية المحلية يصل قنا لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية

وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى محافظة قنا.

وكان في استقبال الوزير اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.

تأتي الزيارة فى إطار الجولات الميدانية لوزير التنمية المحلية بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا المتابعة الدورية للمشروع القومي "حياة كريمة".

ويستهل وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا الجولة، بتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز قوص ومعارض "أهلا رمضان".

كما تتضمن جولة اللواء هشام آمنة افتتاح وتفقد عدد من المشروعات المنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قطاعات الصرف الصحي وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا توفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال.