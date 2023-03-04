السبت 04 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة أرسنال وبورنموث والقنوات الناقلة

أرسنال
أرسنال

يستعد فريق أرسنال لمواجهة بورنموث في المباراة التي ستجمع الفريقين، اليوم السبت الموافق 4 مارس، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة بعد الفوز في 19 مباراة والتعادل في 3 مواجهات والخسارة في 3 لقاءات.

أما فريق بورنموث فيأتي في المركز التاسع عشر برصيد 21 نقطة، بعد أن فاز في 5 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 13 مباراة.

موعد مباراة أرسنال وبورنموث

تنطلق صافرة مباراة أرسنال وبورنموث في تمام الخامسة مساء السبت بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وبورنموث

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، وستنقل مواجهة أرسنال وبورنموث.

أرسنال الإنجليزي ارسنال ضد بورنموث موعد مباراة ارسنال وبورنموث والقنوات الناقلة الدورى الانجليزى

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

هل توجد زيادة في تكافل وكرامة 2023 بعد زيادة المرتبات والمعاشات؟

تفاصيل مقتل محام على يد جاره لمنعه الأخير من التعدى على والدته فى الفيوم (فيديو)

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. جدول المرتبات الجديد 2023

القبض على ربة منزل وصديقها لقتلهما ابنتها ودفنها بمقلب قمامة فى الهرم

حظك اليوم السبت 4 مارس 2023 لمواليد الأبراج النارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

أولاً.. استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد مخطط.. نتنياهو وأجهزة الأمن الإسرائيلية يدفعون باتجاه معاقبة السلطة الفلسطينية

كابينت «متكال»

تصريح قاسٍ.. كيف تناولت إسرائيل بيان مصر بشأن قرية «حوارة»؟