موعد مباراة أرسنال وبورنموث والقنوات الناقلة

يستعد فريق أرسنال لمواجهة بورنموث في المباراة التي ستجمع الفريقين، اليوم السبت الموافق 4 مارس، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة بعد الفوز في 19 مباراة والتعادل في 3 مواجهات والخسارة في 3 لقاءات.

أما فريق بورنموث فيأتي في المركز التاسع عشر برصيد 21 نقطة، بعد أن فاز في 5 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 13 مباراة.

موعد مباراة أرسنال وبورنموث

تنطلق صافرة مباراة أرسنال وبورنموث في تمام الخامسة مساء السبت بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وبورنموث

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، وستنقل مواجهة أرسنال وبورنموث.