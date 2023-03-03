السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الأسبوع المقبل ..«مجلس الشيوخ» يناقش توفير الطاقة الشمسية بالوادي الجديد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، حيث يعقد جلستين على مدار يومى الأحد والإثنين المقبلين.

ويناقش مجلس الشيوخ تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن توفير الطاقة الشمسية بالوادي الجديد "وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي، بشأن "عمل برنامج موحد على مستوى الجامعات المصرية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل يمكن من خلاله أن يكون على دراية بمفهوم القيادة حتى يكون أكثر تأهلا لسوق العمل".

وكذلك يناقش المجلس تقريرًا اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن اقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن عدم وجود مقر الهيئة الدواء المصرية بمحافظة قنا." والنائب حسين خضير بشأن إعادة بناء ثلاث وحدات صحية بقرى مركز شربين محافظة الدقهلية واستكمال توريد بعض الأجهزة لمستشفى شربين المركزي".
 

كما يناقش المجلس تقارير لجنة الصحة والسكان عن اقتراحات برغبات مقدمة من النائب محمد محمد الشيخ، بشأن إعادة الوصف الوظيفي للصيادلة الحكوميين بالتعاون مع نقابة الصيادلة وهيئة الدواء المصرية."، والنائب محمد محمد الشيخ، بشأن تفعيل منظومة إلكترونية لتتبع الدواء والمستحضرات الصيدلانية "، والنائب محمود تركي، بشأن توفير جهاز جاما نايف لعلاج الأورام للتيسير على المرضى ولسرعة تلقي الخدمة العلاجية للحالات المرضية والحرجة مع تزايد عدد الحالات، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن "الاستفادة من المراكز المتميزة لرعاية الأمومة والطفولة"، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن إضافة جهاز قياس السكر باستمرار، ومضخة الأنسولين إلى منظومة التأمين الصحي لجميع أطفال مرضى السكر."، والنائبة كوثر محمود، بشأن قبول" تسويات فنيي التمريض الحاصلين على مؤهلات عليا بعد حصولهم على البكالوريوس التقني، والنائب زين العابدين الإطناوي، بشأن انضمام محافظة المنيا إلى المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل".

وأيضا الاقتراحات المقدمة من النائب مؤمن معاذ بشأن تنفيذ المرحلة الثالثة لتطوير مستشفى الخارجة التخصصي التابعة لوزارة الصحة".

مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة النائب مؤمن معاذ الطاقة الشمسية الوادي الجديد اقتراح برغبة البحث العلمي

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