السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أبرز أدعية الصباح اليوم السبت 4 مارس 2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

مع قرب شهر رمضان الكريم يشغل بال الكثير من المسلمين معرفة أبرز أدعية الصباح اليوم السبت 4 مارس 2023 لترديد الأدعية وقراءة الأذكار بشكل مستمر.

 

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دعاء الفجر.. أبرز أدعية الصباح اليوم السبت 4 مارس 2023

دعاء الفجر اليوم

  • «اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ عِلمًا نافعًا، ورِزْقًا طيِّبًا، وعمَلًا مُتقَبَّلًا»، كان يقوله النبي - صلّى الله عليه وسلّم- عندما يسلم من صلاة الفجر.

 

  • «لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيي ويُميتُ بيَدِه الخيرُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ»، من قالها عَشْرَ مرَّاتٍ كتَبَ اللهُ له بكلِّ مرَّةٍ عَشْرَ حسَناتٍ، ومَحَا عنه عَشْرَ سيِّئاتٍ، ورفَعَ له عَشْرَ درَجاتٍ، وكُنَّ له في يومِه ذلك حِرزًا مِن كلِّ مَكروهٍ وحَرَسًا مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ، وكان له بكلِّ مرَّةٍ عِتْقُ رقَبةٍ مِن ولَدِ إسماعيلَ ثَمَنُ كلِّ رقَبةٍ اثْنَا عَشَرَ ألفًا، ولم يَلحَقْه يومَئذٍ ذَنْبٌ إلَّا الشِّركُ باللهِ، ومَن قال ذلك بعد صلاةِ المَغربِ كان له مِثلُ ذلك.

 

  • « اللَّهمَّ أجِرْني مِن النَّارِ»، من قالها بعد صلاة الفجر سبع مرات كتب الله جوازاً من النار إن مات في يومه.
  • « لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ»، من قالهن بعد صلاة الفجر كُتِب له بهنَّ عشْرُ حسناتٍ ومُحي عنه بهنَّ عشْرُ سيِّئاتٍ ورُفِع له بهنَّ عشْرُ درجاتٍ وكُنَّ له عِتقَ عشْرِ رقابٍ وكُنَّ له حرَسًا مِن الشَّيطانِ حتَّى يُمسيَ.

 

  • « أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ المُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ ما في هذِا اليوم وَخَيْرَ ما بَعْدَهَ، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما في هذِا اليوم وَشَرِّ ما بَعْدَهَ، رَبِّ أَعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ وَسُوءِ الكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بكَ مِن عَذَابٍ في النَّارِ وَعَذَابٍ في القَبْرِ».

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دعاء الصباح اليوم

  • أسألك يا الله صباحا عامرا بذكرك، اللهم إني أعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، ربي نجني من الهلاك وجنبني فواجع الأقدار واجعل القادم أفضل مما مضى.

 

  • اللهم مع إشراقة هذا اليوم الجميل أسألك خير ما فيه وخير ما جاء به، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم نجني من الهم والحزن واجعل راحتي في طاعتك يا رحمن.

 

  • يارب قد أدبر ليلك بالستر والسلامة وقد أقبل نهارك حاملا الخير، اللهم ارزقنا الطاعات التي تسعد قلوبنا، وجنبنا الفواحش وسوء الأقدار، اللهم انصرنا على كل عدو ظالم.

 

  • يارب مع بزوغ صباح يوم جديد أشرق قلبي بالأمل والسعادة ونجني من كل مكروه، اللهم يا خفي الألطاف نجني مما أخاف وارزقني في هذا اليوم الأمن والسلام.
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