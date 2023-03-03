الأعمال السينمائية وتأثيرها على الأسرة في محاضرة بثقافة المنيا

قدم نادي التذوق السنيمائي بقصر ثقافة المنيا محاضرة بعنوان "الأعمال السينمائية وتأثيرها على الأسرة المصرية" للدكتورة إيمان عليوة -المتخصصة في علم الاجتماع- أوضحت بها أن الأعمال السينمائية تتميز بالعديد من الخصائص الذي تجعلها تؤثر بشدة في الرأي العام، حيث تعد إحدى أهم أدوات القوة الناعمة، وهو ما أدركه العديد من صناع القرار والقادة في العالم، حيث التأثير الكبير للفن السينمائي على المجتمع.

جاءت المحاضرة ضمن البرامج الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، المنفذة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وضمن برنامج فعاليات فرع ثقافة المنيا برئاسة د رانيا عليوة، حيث أقام نادي التذوق البصري بالقصر أيضا محاضرة بعنوان "الذكاء الاصطناعي ودوره في الرسوم المتحركة"، تناولت بها كل من الدكتورة آية فؤاد، الدكتورة اعتماد ياسين -بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا- كيفية رسم وتحريك الأشخاص والمجسمات وكيفية توظيف وتحريك المؤثرات واستخدام التقنيات المختلفة وتوظيفها فى الرسوم المتحركة لتوصيل الهدف للمشاهد.

كما عقد القصر محاضرة تثقيفية بعنوان "الألم النفسي والاجتماعي للإدمان" عرف خلالها أحمد ممدوح الإدمان وأضراره وتأثيره على الفرد والمجتمع.

وضمن فعاليات الفرع أقام بيت ثقافة مطاي محاضرة لذوي الاحتياجات بعنوان "التوعية من مخاطر الاستغلال الجسدي لذوي الهمم" للدكتور محمد عبد الظاهر، وذلك بمدرسة التربية الفكرية، تحدث بها عن كيفية التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع.

وفي إطار الأنشطة الفنية بالفرع قدم قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة المنيا ورشة فنية عن الإدمان، بجانب ورشة فنية بعنوان" بوك مارك للكتب" بألوان الجواش والماء والورق الملون، وورشة لعمل فوانيس رمضان، بالإضافة لعرض فني لفرقة المنيا للفنون الشعبية، حيث قدمت الفرقة العديد من الفقرات والتابلوهات الراقصة منها التحطيب، والتنورة.

ونظم بيت ثقافة جاهين ورشة فنية احتفالا بعيد الأم وعمل كارت معايدة مع طلاب مدرسة ديمون الكاثوليك الأقباط، من تدريب الفنانة هبة عزت، كما قدم بيت ثقافة أبو جرج ورشة فنية رسم وتلوين للتوعية ضد الإدمان بمدرسة الشيخ مصطفى عبد الرازق الإعدادية بأبوجرج، من تدريب الفنان محمد فرغلي.