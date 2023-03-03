زيزو والجزيري يقودان الهجوم.. فيريرا يعلن تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة بيراميدز المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيف جعفر

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وأحمد فتوح ومحمود شبانة وعمرو السيسي وإبراهيما نداي وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أسامة نبيه وأحمد بلحاج و ناصر منسي.