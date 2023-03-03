فحص 251 مواطنًا بقرى درب الأربعين في الوادي الجديد

ضمن مبادرة «حياة كريمة»..

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الانتهاء من القافلة الطبية المجانية بقرى درب الأربعين 2 ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية المتباعدة التي تستحق الرعاية الطبية اللازمة .

وقال محروس - في بيان اليوم الجمعة - إنه تم إجراء الكشف الطبي على 251 حالة مرضية في التخصصات الطبية المختلفة شملت نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير جميع الأدوية التي تصرف للمرضى بالمجان، بالإضافة إلى تحويل 4 حالات لإجراء عمليات جراحية.

وأوضح أن القافلة الطبية تأتي في إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة ضمن مبادرة "حياة كريمة" في مناطق الوادي الجديد لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة، وتنفذ في أغلب القرى بمراكز المحافظة الإدارية الخمس.

وأشار محروس، إلى إنطلاق قافلة طبية مجانية غدًا السبت، بمركزيّ الخارجة بالتنسيق مع إحدى الجمعيات في الفترة من 4 حتى 6 مارس الجاري، وسيتم الكشف الطبي على المرضي بمركز حسن حلمى لذوى الاحتياجات الخاصة الحكومى، والمركز الطبي في الخارجة، ومستشفي مركز باريس العام، في تخصصات الباطنة، العظام، الرمد، النساء والتوليد، الأطفال، الجلدية، الأنف والأذن، علاوة على الإستعداد لتنظيم قافلة جسور الخير 18 بالتعاون مع جامعة المنصورة وستنطلق في 8 مارس الجارى بمستشفي الداخلة العام، في تخصصات مختلفة.