فيرمينو يبلغ يورجن كلوب بالرحيل عن ليفربول في الصيف

أكدت تقارير صحفية، اليوم، رحيل البرازيلي روبيرتو فيرمينو، عن فريق ليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد البرازيلي روبيرتو فيرمينو مع ليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم الحالي 2022-2023.

وبحسب شبكة “ سكاي سبورتس”، فإن فيرمينو سيغادر ليفربول بعد 8 سنوات، حيث قرر اللاعب الرحيل عن النادي.

وأضاف التقرير بأن فيرمينو أبلغ يورجن كلوب شخصيًا اليوم، وكان حديثًا جيدًا، بعد قرار اللاعب بعدم تمديد عقده.

وسيغادر فيرمينو النادي مجانًا هذا الصيف، بعد نهاية عقده مع الفريق".

يأتي ذلك في ظل رغبة العديد من كبار الأندية الأوروبية في الحصول على خدمات روبرتو فيرمينو، بجانب الأندية السعودية التي تسعى لجذب نجوم كرة القدم إلى الدوري السعودي.

بدأ ليفربول الانجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني التركيز على خطة تدعيم دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعاني ليفربول فنيًا خلال الموسم الجاري على مستوى الدفاع، وتلقى الفريق 47 هدفًا في كل البطولات حتى الآن.

ووفقًا لما ذكره موقع جول العالمي، فإن ليفربول وضعت الكرواتي يوشكو جفارديول، مدافع فريق ريد بول لايبزيج، والمغربي نايف أكرد، مدافع فريق وست هام يونايتد، على رأس اهتماماتها لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع جول إلى أن نايف أكرد سيكون بديلا مثاليا وأقل تكلفة في حالة فشل النادي في ضم جفارديول.

يوشكو جفارديول جذب أنظار ليفربول وتشيلسي في وقت سابق عقب تألقه رفقة منتخب كرواتيا في بطولة كأس العالم، قطر 2022، والتي حقق خلالها المنتخب الكرواتي المركز الثالث.

وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق عن تقدم نادي تشيلسي الانجليزي بعرض رسمي للتعاقد مع جفارديول، فيما ذكرت أخرى اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بضمه.

جفارديول انضم لشباب فريق ديناموز زغرب في صيف عام 2010، وصعد لفريق تحت 17 عامًا بالنادي في صيف 2017،ثم في يناير 2019 تم تصعيده لفريق تحت 19 عامًا قبل الانضمام للفريق الأول في فترة الانتقالات الصيفية للعام نفسه.

أما نايف أكرد، فبدأ مسيرته في أكاديمية محمد الخامس ثم انتقل منها لنادي الفتح الرباطي المغربي في صيف عام 2013، وقضى مع الفريق 5 مواسم قبل الانتقال لنادي ديجون الفرنسي في صيف 2018، ثم انتقل لنادي رين في صيف 2020 وقضى مع الفريق موسمين قبل الانضمام لوست هام في صيف 2022.

وتألق أكرد رفقة المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم الأخيرة، واحتل المركز الرابع في البطولة.