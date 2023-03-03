جهود أمنية لكشف لغز العثور على جثة شاب داخل أحد المصارف بالبحيرة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص في العقد الرابع من العمر داخل مصرف خيري بمركز ادكو بمحافظة البحيرة، وذلك عقب الإبلاغ عن تغيبه عن منزل منذ أربعة أيام.

وعثر أهالي مركز إدكو بمحافظة البحيرة، على جثة رجل أربعيني مُلقاة في المصرف الخيري، وذلك بعد بلاغ أهليته بتغيبه منذ ٤ أيام، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إدكو، يفيد بعثور الأهالي على جثة هامدة لشخص في المصرف الخيري بإدكو، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى إدكو المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة بالفحص تبين إن الجثة لشخص يدعي "محمد علي محمد صفار" 47 عامًا، مقي بمعدية كوم بلال بمركز ادكو، ومتغيب عن الأهل منذ أربعة أيام، وتم التحفظ علي الجثمان في ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحرر المحضر اللازم.