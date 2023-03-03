إقبال شديد على معارض «أهلًا رمضان» لشراء السلع بأسعار مخفضة

شهد معرض "أهلًا رمضان" اليوم الجمعة، إقبالًا شديدًا من المواطنين لتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مخفضة قبل شهر رمضان المبارك، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

ويتضمن المعرض كل المواد الغذائية والسلع الأساسية من أرز وزيوت وخضروات، وياميش رمضان، وكذلك اللحوم والجبن وجميع السلع الغذائية.

وتقيم وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض أهلًا رمضان 2023 بتخفيضات تصل إلى 30% عن مثيلاتها في السوق المحلية، وذلك في جميع أنواع وأصناف السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة.

أسعار السلع الغذائية

- كيلو الأرز 14.5 بدلًا من 26.

- كيلو السكر 14.5.

- كيلو الدقيق من 16 إلى 18 جنيًا.

- فول مدمس معبأ 500 جم بسعر 12 جنيها.

- فاصوليا 500 جم بسعر 19 جنيها.

- لوبيا معبأة 500 جم بمبلغ 19 جنيها.

- زيت خليط 800 مللي بسعر 35 جنيها.

- زيت خليط 700 مللي بسعر 41 جنيها.

- زيت خليط 1 لتر بمبلغ 56 جنيها.

- زيت عباد 800 مللي بمبلغ 60 جنيها.

- زيت ذرة 2.200 مللي بمبلغ 187 جنيها.

- صلصة 300 جم بمبلغ 7.25 جنيه.

- ملح 300 جم بمبلغ 1 جنيه.

- حلاوة 125 جم بمبلغ 14 جنيها.

- حلاوة 250 جم بمبلغ 28 جنيها.

-طحينة 235 جم بمبلغ 26.5 جنيه.

- خل "900 مللي" بمبلغ 5 جنيهات.

- جبنة "500 جم" بمبلغ 26.5 جنيه.

- جبنة "250 جم" بمبلغ 13.5 جنيه.

- مربى "300 جم" بمبلغ 14 جنيها.

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