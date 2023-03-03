الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

غدًا.. التعامد الوحيد للقمر على الكعبة المشرفة فى 2023

مكة المكرمة
مكة المكرمة

تشهد سماء مكة المكرمة، مساء غد السبت، تعامد القمر الأحدب المتزايد على الكعبة المشرفة، وهو التعامد الأول والوحيد لعام 2023.

وأشار المهندس ماجد أبوزهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة- في بيان اليوم- إلى أن القمر سيبلغ ميله عرض مكة، متوسطًا خط زوالها، في الساعة السابعة و43 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش، وسيكون على ارتفاع (89.5 درجة) فوق أفق مكة.

وأضاف أن قرص القمر سيكون مضاء بنسبة (93%)، وفي ذلك الوقت سيكون كوكب المريخ مرئيا في السماء باتجاه الأفق الغربي إلى جانب العديد من النجوم الساطعة.

وأوضح أن ظاهرة التعامد من الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجسام السماوية، ومنها القمر، والتي تجعل تحديد موقعه في غاية الدقة، إضافة إلى أنه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم.

ميل القمر أثناء حركته الشهرية حول الأرض متغيرة ضمن 5± درجات عن دائرة البروج، لذا يحدث تعامد القمر على الكعبة في أوقات معينة، ويتم تحديد ذلك بدقة تصل إلى ±0.5 درجة، وإن كان قليل الحدوث مقارنة مع عدد مرات دورات القمر البالغة 12 دورة في السنة حول الأرض.

الجمعية الفلكية بجدة الظاهرة الفلكية الكعبة المشرفة القمر الأحدب رئيس الجمعية الفلكية بجدة جمعية الفلك كوكب المريخ مكة المكرمة

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