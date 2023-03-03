مع الاحتفال بيومها العالمي.. كيف يمكن الوقاية من سمنة الأطفال؟

يوافق اليوم العالمي لمكافحة السمنة 4 مارس من كل عام بداية من العام 2020، حيث كان يحتفى به قبل ذلك في 11 اأكتوبر من كل عام، وقد تم تغيير الموعد، وفي ظل هذا الأمر نوضح خلال سطور كيف يمكن الوقاية من السمنة بالنسبة للأطفال.

تعد السمنة في مرحلة الطفولة مرض معقد له العديد من العوامل المساهمة، بما في ذلك العوامل الوراثية وأنماط الأكل ومستويات النشاط البدني وأنماط النوم، يمكن للظروف التي نعيش فيها ونتعلم ونعمل ونلعب أن تجعل تناول الطعام الصحي وممارسة النشاط البدني الكافي أمرًا صعبًا إذا كانت هذه الظروف لا تدعم الصحة.

ووفقًا لموقع "cdc"، يعاني حوالي 1 من كل 5 أطفال أمريكيين من السمنة، بالمقارنة مع الأطفال ذوي الوزن الصحي، فإن الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة هم أكثر عرضة للإصابة بالربو، وتوقف التنفس أثناء النوم ، ومشاكل العظام والمفاصل، ومرض السكري من النوع 2 ، وأمراض القلب.

ويعاني البالغون المصابون بالسمنة من مخاطر أعلى للإصابة بالسكتة الدماغية وأنواع عديدة من السرطان والوفاة المبكرة والأمراض العقلية ، مثل الاكتئاب والقلق السريريين.

على الرغم من عدم وجود حل واحد لمعالجة السمنة، إلا أن هناك العديد من الطرق التي يمكن للوالدين ومقدمي الرعاية من خلالها مساعدة الأطفال في الحصول على وزن صحي وتكوين عادات صحية مدى الحياة في المنزل.

نموذج لنمط الأكل الصحي

غالبًا ما تكون الفواكه والخضروات المجمدة والمعلبة أقل تكلفة من الطازجة ولا تزال مفيدة لك.

ابحث عن الخضار والفواكه منخفضة الصوديوم أو الخالية من الملح والمعبأة في عصير فواكه 100٪.

يساعد تبني أنماط الأكل الصحي كعائلة الأطفال على الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه مع تقدمهم في العمر، يتبع تناول مجموعة متنوعة من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والأطعمة الخالية من البروتين ومنتجات الألبان قليلة الدسم والخالية من الدسم إرشادات التغذية، وتهيئ عائلتك لصحة مثالية.

ساعد أطفالك في الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجونها عن طريق صنع نصف طبق من الفاكهة والخضروات. ساعد الأطفال على إعادة التفكير في مشروباتهم عن طريق استبدال المشروبات السكرية ، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الفاكهة والحليب المنكه بالماء أو العصير بنسبة 100٪ أو الحليب قليل الدسم.

تحرك أكثر كعائلة

يتمتع الشباب النشط بدنيًا بعضلات وعظام أقوى، ولياقة أفضل للقلب والأوعية الدموية، ودهون أقل في الجسم من غير النشطين. يجب أن يكون الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات نشطين بدنيًا طوال اليوم، ويحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-17 عامًا إلى 60 دقيقة على الأقل من النشاط البدني يوميًا.

ساعد أطفالك على التحرك أكثر وتلبية إرشادات النشاط البدني للأمريكيينبجعلها شأنًا عائليًا إن تمشية الحيوانات الأليفة العائلية قبل وبعد المدرسة، وركوب الدراجات، والسباقات في الفناء، كلها أمور تحسب ضمن النشاط البدني، الأعمال الروتينية النشطة، مثل غسل السيارة أو كنس الغرفة أو جرف أوراق الشجر، تحتسب أيضًا.

قم بتعيين روتين نوم ثابت

يساعد النوم الجيد على الوقاية من مرض السكري من النوع 2 والسمنة والإصابات ومشاكل الانتباه والسلوك. الأطفال الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم معرضون لخطر زيادة الوزن غير الصحية، لا يزال الباحثون يحاولون معرفة كيف يرتبط النوم بزيادة الوزن، قد تتضمن بعض الأسباب جعل الطفل يأكل أكثر أو أن يكون أقل نشاطًا بدنيًا بسبب نقص الطاقة.

كم يحتاج الأطفال من النوم؟

يحتاج الأطفال في سن ما قبل المدرسة إلى 11-13 ساعة من النوم يوميًا، بما في ذلك القيلولة.

يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عامًا إلى 9-12 ساعة من النوم المتواصل ليلًا .

بينما يحتاج الشباب من سن 13 إلى 18 عامًا إلى 8-10 ساعات.

يمكن أن يساعد الالتزام بجدول نوم ثابت، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع ، الأطفال على النوم بشكل أفضل.