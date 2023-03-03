الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالكيلو «1» فى مرسى مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظم مجلس مدينة مرسى مطروح، برئاسة العميد عمرو عبدالمجيد، رئيس المدينة، حملة إزالة الإشغالات بالكيلو (1) من خلال إدارة تحسين البيئة بالتنسيق مع قسم شرطة المرافق. 

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح أن ذلك جاء بعد التنبيه أكثر من مرة بعدم التعدي على الرصيف وإعاقة حركة الطريق وإمكانية الانتقال إلى الأسواق الحضارية بالمدينة سواء بمدخل المدينة أو بعلم الروم. 

وأشار إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات بمخزن تحسين البيئة بمجلس المدينة، مع استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات لتيسير حركة المواصلات والمواطنين واستعادة مدينة مرسى مطروح وشوارعها للشكل الحضاري اللائق بها. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمتابعة إزالة الإشغالات والتعدي على الأرصفة وإعاقة حركة الطريق أمام السيارات والمارّة.

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إزالة التعديات والإشغالات الأسواق الحضارية التحفظ على المضبوطات حملة مكبرة لإزالة الإشغالات رئيس مدينة مرسي مطروح محافظ مطروح مجلس مدينة مرسي مطروح

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وائل لطفي

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