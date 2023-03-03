مصر واليونان تبحثان التعاون فى مجال إنتاج طابات الذخائر الثقيلة

بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى، مع رئيس مجلس إدارة شركة "HELLENIC INSTRUMENTS" اليونانية أرميس كاوتسوس، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجال إنتاج طابات الذخائر الثقيلة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي دور الوزارة الأساسي الذي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي وخاصة الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربى)، حيث شهدت المباحثات بين الجانبين إمكانية التعاون في عدد من المجالات ومنها نقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك لطابات الذخيرة الثقيلة، كذلك تعميق الصناعة للمكونات الإلكترونية المستخدمة في تجميع الطابات ، أيضًا تمت مناقشة إمكانية التعاون حول تحديث جهاز X-RAY المتواجد بالشركة (م/300 ) ليتناسب مع التكنولوجيا العالمية المتطورة المستخدمة في اختبار الطابات وعدد من مجالات التعاون الأخرى.

وشدد الوزير محمد صلاح على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العالمية في مختلف المجالات لتبادل الخبرات والتصنيع المشترك لعدد من المنتجات العسكرية، مضيفًا أن ما تمتلكه الجهتان من قدرات وخبرات عالية ستمهد الطريق لفتح آفاق جديدة لتعاون ثنائي مثمر يحقق المصلحة المشتركة للطرفين وإنتاج منتجات عسكرية يتم تصديرها للدول المحيطة.

وخلال اللقاء، أعرب الوزير محمد صلاح عن أسفه بشان حادث تصادم القطارين الذي وقع بشمال اليونان.

من جانبه أشار ارميس كاوتسوس #ERMIS KAUTSOS# رئيس مجلس إدارة الشركة اليونانية إلى أن شركته تمتلك تقنيات عالية ومتخصصة في تصميم وتطوير وتصنيع الأنظمة الإلكترونية والبرمجيات العسكرية والأمنية والصناعية المتقدمة، كما أن الشركة مسجلة في سجل مصنعي مواد الدفاع لدى وزارة الدفاع اليونانية، كما تعتبر الشركة اليونانية عضوًا في مجموعة الصناعات الدفاعية وأمن الفضاء الجوي اليوناني.

وأثنى على ما تشهده الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من تطور وتنمية في كل المجالات وما تتميز به مصر من موقع جغرافي استراتيجي يجعلها بوابة للتسويق للدول العربية والإفريقية، مشيدًا من جهة أخرى بالقدرات والخبرات المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي والدور البارز الذي تقوم به الوزارة لدعم خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

من جانبه أوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد عيد بكر أن لقاء الشركة اليونانية ليس الأول حيث سبق وتم عقد لقاء مع ممثلى الشركة اليونانية خلال فعاليات معرض الدفاع الدولي "IDEX 2023" والذى تمت إقامته بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير 2023.

وأوضح بكر أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على قيام الشركة اليونانية بتنفيذ زيارة ميدانية لشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة للوقوف على متطلبات التعاون وتقديم بيان نظرى عن نقل التكنولوجيا التصنيعية المتطورة في مجال إنتاج طابات الذخائر الثقيلة وإعداد العروض الفنية والسعرية الخاصة بذلك.