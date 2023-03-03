الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 16 محضرًا متنوعًا ضد مخابز بلدية خلال حملة تموينية بدمنهور

حملة تموينية
حملة تموينية

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وكذلك الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به. 

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وكيل الوزارة، وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، بعمل حملة مكبرة بدمنهور، وأسفرت عن تحرير 16 محضرًا متنوعًا في مجال المخابز وتم ضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبزًا ناقص الوزن حتى 19 جرامًا للرغيف الواحد، وتحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

كما تم المرور على محطات الوقود للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات والالتزام بالأسعار ومتابعة أرصدة الوقود.

وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلًا ونهارًا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.

إجراءات القانونية الحملات التموينية التموين والتجارة الداخلية البحيرة الدكتورة نهال بلبع

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وائل لطفي

رسائل المنيا

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