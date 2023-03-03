الجمعة 03 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دوري القسم الثاني.. السويس يستضيف وادي دجلة والقناة يواجه مستقبل وطن

فريق القناة
فريق القناة

تقام اليوم 7 مباريات في الأسبوع العشرين بدوري القسم الثاني منها 6 مباريات في المجموعة الثانية ومباراة واحدة في المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد.

في المجموعة الثانية يحل وادي دجلة الثالث برصيد 38 نقطة بقيادة الكرواتي إيجور ضيفا على فريق منتخب السويس التاسع برصيد 26 نقطة بقيادة أحمد ساري ويسعى وادي دجلة للفوز واحتلال القمة في انتظار نتيجة مباراة إف سي زد المتصدر والإنتاج الحربي غدا في حين يسعى السويس لاستعادة نغمة الانتصارات للمنافسة على المركز الخامس المؤهل لدوري المحترفين الموسم المقبل.

ويستضيف مستقبل وطن الحادي عشر برصيد 20 نقطة بقيادة سامر عبد الرحمن فرق القناة الرابع برصيد 38 نقطة بقياة محمد حليم ويسعى القناة للفوز للاستمرار في سباق القمة بعد تعادله في الجولة الماضية مع إف سي زد.

ويحل الترسانة الخامس برصيد 30 نقطة بقيادة خالد عيد ضيفا على فريق العبور الثامن برصيد 27 نقطة بقيادة عطية السيد في مباراة مهمة للفريقين حيث يسعى الترسانة للاحتفاظ بمركزه بينما يسعى العبور للمنافسة على المركز اخامس.

ويستضيف بتروجت السادس برصيد 29 نقطة بقيادة السيد عيد  فريق بورتو السويس العاشر برصديد 26 نقطة بقيادة أشرف توفيق في مباراة مهمة جدا في الصراع على المركز الخامس.

ويستضيف كهرباء الإسماعيلية الثالث عشر برصيد 18 نقطة بقيادة أحمد العجوز فريق النصرالرابع عشر برصيد 17 نقطة بقيادة طارق السيد ..ويحل الإعلاميين الأخير برصيد 9 نقاط بقيادة محمد شعراوي ضيفا على فريق إيسترن كومباني الخامس عشر برصيد 16 نقطة بقيادة أبوبكر فودة.

وفي مجموعة الصعيد يستضيف الفيوم الحادي عشر برصيد 18 نقطة بقيادة أحمد فاروق فريق أسمنت أسيوط التاسع برصيد 23 نقطة بقيادة الإسسباني جونزاليس في مباراة تحسين المراكز.

دوري القسم الثاني وادي دجلة منتخب السويس مستقبل وطن القناة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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