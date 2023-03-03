ضياع إنجاز تاريخى ونتائج سيئة بدورى الأبطال.. حصاد الأهلى فى فبراير 2023

لم يأت كما تمنى عشاقه ومسئولوه. الإخفافات كثيرة والانتصارات قليلة للغاية عالمياً وقارياً ومحلياً، هكذا كان حصاد الأهلي خلال شهر فبراير 2023، الذي انتهى أول أمس الأربعاء.

ويرصد لكم الـ«الدستور» في السطور التالية، كشف حساب الأهلي خلال فبراير 2023

ضياع إنجاز تاريخي

استهل المارد الأحمر مسيرته خلال فبراير 2023 بالمشاركة في كأس العالم للأندية، والتي أقيمت بالمغرب في الأول من الشهر ذاته، واستمرت حتى يوم 11 من الشهر الماضي وتوج بلقبها نادي ريال مدريد الإسباني.

البداية عندما تمكن الأهلي من إسقاط أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، سجلهم حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسي تاو، وفي الدور التالي واصل الأحمر سلسلة انتصاراته بعد الفوز على سياتل ساوندرز الإمريكي بهدف نظيف، أحرزه قفشه، ليضرب موعدا مع مواجهة نارية ومرتقبة أمام ريال مدريد في نصف النهائي، ليتعرض الفريق للهزيمة برباعية مقابل هدف.

أما في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، أضاع المارد الأحمر، فرصة ذهبية وهي الحصول على البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، في إنجاز تاريخي فريد، بعد السقوط مجددا برباعية أيضا أمام فلامنجو البرازيلي مقابل هدفين للأهلي.

فلامنجو البرازيلي يحرم الأهلي من انجاز تاريخي فريد

نتائج متذبذبة قاريًا

في رحلته المستمرة لاستعادة عرش الأميرة السمراء مجددا، جاءت نتائج الأهلي في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا مخيبة للآمال، عقب الهزيمة أمام الهلال السوداني بهدف نظيف خارج الديار بالجولة الأولى، ثم التعادل الإيجابي مع صنداونز الجنوب الإفريقي على ملعب السلام بنتيجة 2/2 في الجولة الثانية، وهو ما أدى إلى تواجد المارد الأحمر في المركز الثالث من المجموعة الثانية برصيد نقطة يتيمة.

بداية سيئة للأهلي بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال

فوز وحيد وتعادل

فوز وحيد كان هو شعار الأهلي خلال شهر فبراير الماضي، بعد إسقاط أسوان في عقر داره بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز، ثم التعادل الإيجابي مع الداخلية بهدف لكل منهما، في إطار مباريات الأسبوع العشرون.

ويتربع المارد الأحمر، على قمة الدوري حاليا برصيد 41 نقطة، جمعها من 12 فوز و5 تعادل، بينما لا يزال الفريق الوحيد، الذي لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

الأهلي يكتسح أسوان بثلاثية نظيفة

ويمتلك الأهلي 3 مباريات مؤجلة أمام حرس الحدود والمقاولون العرب والإسماعيلي، فضلا عن المواجهة المرتقبة والمنتظرة أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021/2022.