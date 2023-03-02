ايطاليا: الحرب الروسية على أوكرانيا انتهاك صارخ لمبادئ النظام العالمى

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، إن الهجوم الروسي على أوكرانيا ليس مجرد عمل حربي أو صراع محلي، بينما هو هجوم على وحدة أراضي دولة ذات سيادة، وانتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للنظام العالمي الذي يسمح للمجتمع الدولي بالازدهار، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية آكي.

وقالت “ميلوني” خلال قمة العشرين التيت تستضيفها الهند، إن إيطاليا لا يمكنها السماح بتهديد أسس القانون الدولي والتي بدونها ستؤخذ القوة العسكرية فقط في الاعتبار وتصبح دول العالم مُهددة بالغزو من جيرانها".

وأضافت: لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي في وجه هذا الاستفزاز ضد صميم ميثاق الأمم المتحدة، والذي يهدد بتقويض الاستقرار في جميع أنحاء العالم. لا يمكننا أن نسمح لقانون الأقوى بالتغلب على قوة القانون.