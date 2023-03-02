أبطال «كشف مستعجل»: نقدم كوميديا تليق بالشهر الكريم

تقدم منصة «WATCH IT» مفاجأة لجمهورها خلال الموسم الدرامى الرمضانى، عبر العرض الحصرى لمسلسل «كشف مستعجل»، من بطولة النجوم مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن وهنادى مهنى ومحمد لطفى، وذلك ضمن خطة المنصة لتقديم وجبة متميزة لجمهورها خلال الشهر الكريم، مع السماح للجمهور بمشاهدة الأعمال الدرامية وفقًا لرغباتهم.

ويتكون مسلسل «كشف مستعجل» من ١٥ حلقة، تدور فى إطار لايت كوميدى وأجواء من الغموض حول عدد من الجرائم الجنائية، وهو من تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج شادى الرملى، وإنتاج كريم أبوذكرى، فى خامس تعاون له مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأول تعاون مباشر مع منصة «WATCH IT».

المخرج شادى الرملى: العمل مع «المتحدة» مسئولية كبيرة

أعرب شادى الرملى، مخرج مسلسل «كشف مستعجل»، عن سعادته الكبيرة بالتجربة الجديدة التى تجمعه لأول مرة دراميًا بالثنائى مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن، موضحًا أن كوميديا العمل ستختلف عما تم تقديمه فى الفترة الأخيرة، لكونها كوميديا راقية تبتعد عن الإسفاف والملل وتهتم بالإيقاع السريع فى جميع الحلقات.

وأشاد بالتعاون مع فريق العمل ككل، وبالعاملين خلف الكاميرات، مؤكدًا أن الجميع بذل أقصى جهده بهدف إسعاد الجمهور، وتقديم الكوميديا الراقية ووجبة متميزة من التسلية والترفيه تليق بجمهور الشهر الكريم.

وقال «الرملى» إن عرض المسلسل على منصة «WATCH IT» فى رمضان هو أمر يجعل فريق العمل أمام مسئولية كبيرة، خاصة أنه سيكون أول الأعمال الحصرية للمنصة فى رمضان، معربًا عن سعادته بالتعاون مع شركة «كى ميديا» المنتجة للمسلسل.

وأضاف: «أتعاون مع المنتج كريم أبوذكرى و(كى ميديا) للمرة الأولى، ووجدت منتجًا فاهمًا وواعيًا، وسعدت كثيرًا بالعمل معه خلال الفترة الماضية، خاصة أن الشركة تتعامل بشكل محترف، ما ساعد على تنفيذ المسلسل بشكل متميز، وأرجو تقديم المزيد من الأعمال معها فى الفترة المقبلة».

مصطفى خاطر:تحولات «يوسف» تثرى البناء الدرامى

عبر الفنان مصطفى خاطر عن سعادته الكبيرة بالعمل فى مسلسل «كشف مستعجل»، واصفًا العمل بأنه تجربة درامية جديدة ومتميزة، خاصة فى ظل عرضه حصريًا على منصة «WATCH IT» خلال الموسم الدرامى الرمضانى المقبل، ومشاركة مجموعة كبيرة من النجوم فيه.

وقال: «تحمست للدور منذ اللحظات الأولى لقراءة السيناريو، لأن فكرة العمل تعتمد على كوميديا الموقف فى معظم الأوقات، كما تمتزج بالدراما الإنسانية، نتيجة التفاعل مع الجرائم التى تحدث خلال الحلقات».

وأضاف: «فكرة العمل متميزة وعرضه على (WATCH IT) مسئولية تضع الجميع تحت الضغط، لأنهم يبحثون عن تقديم عمل متميز ومختلف ويستحق المتابعة».

وكشف «خاطر» عن أنه يجسد خلال «كشف مستعجل» شخصية «يوسف»، التى تمر بالعديد من التحولات الدرامية والنفسية على مدار الأحداث، ما يثرى البناء الدرامى والإطار الكوميدى للعمل.

كما أعرب عن سعادته بالتعاون مع فريق عمل المسلسل، وعلى رأسهم صديقه الفنان محمد عبدالرحمن، وغيره من نجوم العمل، مشيدًا بالمنتج كريم أبوذكرى، واحترافية شركة «كى ميديا»، التى لم تبخل على المسلسل بأى شىء، ووفرت له جميع عناصر النجاح، ما سهل مهمة الجميع لتنفيذ عمل يليق بالجمهور، ويستحق المتابعة خلال الشهر الكريم.