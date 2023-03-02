تعرف على ترتيب مجموعة الزمالك في أفريقيا 2023

ترتيب مجموعة الزمالك في أفريقيا 2023 من الأخبار التي تهم جمهور الفارس الأبيض خلال الفترة الأخيرة، حيث يطمح الجمهور في تحقيق السادسة الغائبة عن القلعة البيضاء لأكثر من عقدين لذا تشهد محركات البحث العالمية ارتفاعاً في نتائجها بما يخص ترتيب مجموعة الزمالك في أفريقيا 2023 وقبل انطلاق المباراة القادمة في دوري أبطال أفريقيا التي يخوضها نادي الزمالك أمام نظيره نادي الترجي التونسي في الإسكندرية.

ترتيب مجموعة الزمالك في أفريقيا 2023

وتزيل الفارس الأبيض ترتيب مجموعة الزمالك في أفريقيا حيث لم يحقق أي فوز خلال ثلاث مباريات خاضهم الفريق الأول لكره القدم لنادي الزمالك ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا حيث خاض نادي الزمالك ثلاث مواجهات حقق تعادلا وحيدا بينما تلقى هزيمتين دون أي انتصار حتى الآن ليحصد من تلك المواجهات نقطة وحيدة تجعله في قاع جدول الترتيب ويتبقى له ثلاث مواجهات يأمل فريق نادي الزمالك وجمهوره لتحسين موقعه في الجدول خلالهم ليضمن الصعود إلى دور الـ 16.

ويتصدر المجموعة فريق نادي الترجي التونسي بالعلامة الكاملة برصيد نقاط 9 نقاط، حيث خاض ثلاث مباريات حقق الفوز في كل منهم.

وفي المركز الثاني يأتي فريق نادي المريخ السوداني برصيد أربع نقاط حيث خاض ثلاث مباريات فاز في واحدة وتعادل في أخرى بينما تلقى هزيمة وحيدة.

وفي المركز الثالث يأتي فريق نادي شباب بلوزداد الجزائري برصيد نقاط ثلاث نقاط حيث استطاع أن يحقق فوزا وحيدا من ثلاث مباريات خاضها وهزم في مباراتين

وفي المركز الرابع يأتي فريق نادي الزمالك بنقطة وحيدة.

مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2023

ويقع نادي الزمالك في المجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا والتي تضم كلا من الترجي التونسي والمريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري.

مشوار الزمالك في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2023

ولعب بنادي الزمالك ثلاث مواجهات في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2023 بدأها بمباراة أمام فريق نادي شباب بلوزداد الجزائري في استاد القاهرة الدولي والتي هزم فيها بهدف نظيف

أما المباراة الثانية فكانت أمام فريق نادي المريخ السوداني وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين واستضاف اللقاء ملعب شهداء بنينا الدولي بليبيا.

أما المباراة الثالثة كانت أمام فريق نادي الترجي التونسي حيث انتهى اللقاء بفوز الترجي على نظيره نادي الزمالك بهدفين نظيفين في استاد رادس بتونس.