مُشيدًا بجودة المنتجات.. وفد أوغندي يتفقد جناح الحرف اليدوية بمعرض «ديارنا»

استقبل حمادة العادلي، رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، اليوم الخميس، أعضاء الوفد الأوغندي، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث قام “العادلي” باصطحاب الوفد في جوله داخل أجنحة الغرفة بمعرض “ديارنا” للحرف اليدوية والتراثية والمقام بكايرو فستفال بالقاهره الجديده، مؤكدا أن الوفد الأوغندي أكد علي جودة المنتجات التي يقدمها العارضين التابعين لغرفة الحرف اليدوية بأجنحة الغرفة علي هامش المعرض.

وأشار “العادلي” إلى أن الحرف اليدوية تستهدف توسيع قاعده العلاقات الأفريقية بمختلف الدول بهدف فتح أسواق للمتجات الحرفية بدول القاره السمراء، مضيفا نجهز خلال الفترة المقبلة لحدث كبير يضم عدداً من ممثلي الدول العربية والإفريقية، بهدف تنشيط البيع وحركة الشراء وزيادة نفاذ المنتجات الحرفية للأسواق المختلفة، فيما وجة رئيس غرفة الحرف اليدوية الشكر لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، على دعمه لقطاع الحرف اليدوية من خلال إصدار تعليماته لتنسيق الزيارات ، لإظهار الحرف اليدوية المصرية التي تعبر عن التراث المصري والحضارة المصرية إلى القارة الأفريقية ، وفق رؤية القيادة السياسية في دعم قطاع الصناعات الحرفية المصرية.