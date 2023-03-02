السيطرة على حريق مزرعة أشجار بالواحات البحرية دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة نخيل بقرية البويطي بمنطقة الواحات البحرية دون وقوع إصابات.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مزرعة أشجار بقرية البويطي بمنطقة الواحات البحرية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتبيّن أن النيران شبت داخل مزرعة لأشجار النخيل وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.