الخميس 02 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق مزرعة أشجار بالواحات البحرية دون إصابات

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة نخيل بقرية البويطي بمنطقة الواحات البحرية دون وقوع إصابات.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مزرعة أشجار بقرية البويطي بمنطقة الواحات البحرية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتبيّن أن النيران شبت داخل مزرعة لأشجار النخيل وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حريق مزرعة أشجار الواحات البحرية الحماية المدنية مزرعة نخيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه بزيادة المرتبات بحد أدنى 1000 جنيه بداية من أبريل

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة

الرئيس السيسى يوجه بزيادة المعاشات بنسبة 15% بداية من أبريل

الرئيس السيسى يوجه بإعداد حزمة عاجلة لتحسين الدخول

الرئيس السيسى يوجه برفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى

الرئيس السيسى يوجه بزيادة فئات «تكافل وكرامة» 25%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

مدحت بشاى

فى انتظار دراما رمضانية تستحق المشاهدة

عبد الرحيم طايع

عبث فى المدافن!

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في الأراضى المحتلة

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل