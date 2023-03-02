الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسي يتفقد
الرئيس السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة

الرئيس السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة

الرئيس السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة
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90e99c1a-ae68-459d-aaee-eddfdd3d0fe5
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b3bae2d2-7808-4a1b-8ca5-019d682e84ec
الرئيس السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

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