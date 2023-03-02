الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

تحصين 173 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى للأبقار وجدرى الأغنام بالغربية

الدكتور حاتم أنور
الدكتور حاتم أنور

قال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ما تم تحصينه حتى اليوم الخميس، 173 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام والماعز على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2023 والتى تستمر لنحو شهر.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ  184 ألفًا و697 حيوانًا من الأبقار والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

وأضاف "أنور"، أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

تحصين هجوم الف ماشية الجلد العقدي للأبقار وجدري الاغنام بالغربية

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