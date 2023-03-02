كَرّم المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خريجي برنامج (تأسيس وتأهيل القادة) الذي تم تنفيذه في إطار البرنامج الطموح لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول والغاز في مرحلته الثانية، وفى ضوء الشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية وكبريات شركات البترول العالمية العاملة فى مصر لإطلاق ورعاية البرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه وفقا لأحدث الممارسات العالمية، بما يحقق أهداف محور التنمية البشرية بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول فى توسيع قاعدة الكفاءات الشابة انطلاقا من كونها محركا رئيسياً في عمليات التطوير.

وزير البترول يكرم خريجي برنامج تأسيس وتأهيل القادة

وجاء تكريم خريجي البرنامج خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع الخريجين من الكوادر الشابة والمتوسطة بشركات قطاع البترول والغاز، بحضور سيلفيا ميناسا، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ورؤساء ومديرى الشركات العالمية الراعية للبرنامج.

وأوضح المهندس طارق الملا في كلمته للخريجين، أن هذا البرنامج الذي تم إطلاقه وفق رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية للاستثمار في العنصر البشرى كأحد ركائز تحديث القطاع، استهدف إعطاء الفرصة للكفاءات الشابة للاطلاع على أحدث الممارسات والتجارب والأساليب الحديثة في أكبر الشركات العالمية واكتساب خبرات مختلفة تضيف إلى مسيرتها المهنية كخطوة عىي طريق إعدادهم للمستقبل وبما يسهم في توفير كفاءات وقيادات مصرية مستقبلية علي اعلي مستوي قادرة على خدمة بلدها وليس قطاع البترول والغاز وحده.

وأضاف الملا أن تجربة تطوير كفاءات الإدارة الشابة والمتوسطة بقطاع البترول والغاز تجربة فريدة من نوعها، حيث تضافرت فيها الجهود بين قطاع البترول والشركات العالمية المختلفة من شركاء قطاع البترول الذين حرصوا علي التعاون لدعم هذه التجربة وشاركوا في انجاحها انطلاقا من إيمان الجميع بأننا نعمل في صناعة واحدة ولنا نفس الاهداف ونتكامل سويا لتحقيقها وسعيا للمزيد من التطوير الذي يعود بالنفع على الجميع.

وأشار الملا إلى أن هذا البرنامج هو بداية رحلة طويلة للكوادر والكفاءات التي تم وضعها علي بداية الطريق نحو المستقبل ، مضيفاً أن هناك برامج أخري مقبلة تنتظر الكفاءات في اطار تنفيذ رؤية التنمية البشرية بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، مضيفا أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال مراحل التدريب للبرنامج من خلال الدفع بدارسيه في مرحلة تدريبية اكثر تطوراً في مواقع الشركات العالمية خارجياً بنظام المحاكاة العملية لاكتساب المزيد من الخبرات، وحرص الوزير علي توجيه الشكر لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة وشركاء قطاع البترول العالميين على رعايتهم ودعمهم للبرنامج وإيمانهم برؤية قطاع البترول للاستثمار في بناء قدرات الكفاءات.

وشدد الوزير على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في اختيار الملتحقين بالبرنامج من خلال مراحل متعددة من الاختبارات التي تخضع لمعايير التكافؤ والشفافية في الاختيار.

وفي ختام كلمته، طالب الوزير الخريجين بأن يبذلوا قصاري جهدهم للعمل بإخلاص لتحقيق الاستفادة من قدراتهم وكفاءتهم لصالح بلدهم، وأن يؤمنوا بدعمها المستمر لهم من أجل تنمية قدراتهم ووضعهم على طريق النجاح.

وكَرّم الملا خلال اللقاء العشر الأوائل من خريجى البرنامج وسلمهم شهادات اجتياز، وضمت قائمة الأوائل المكرمين حسين حسن ومحمود عبد اللطيف وأحمد عوض ومحمد عبد الهادى وأحمد البلتاجى وأحمد مصباح وعبد الرحمن الشبلى ومحمود عوض ومحمود عرابى ومراد السويكى.

كما كرم الوزير فريق العمل الذي قام بإعداد أفضل مشروع قابل للتطبيق ضمن البرنامج «تحسين إدارة مصادر الطاقة في تسهيلات منطقة الجميل ببورسعيد»، والذي استعرض فريق المشروع ملامحه الأساسية خلال اللقاء، ويهدف لتطبيق رؤية عملية فنية واقتصادية لرفع كفاءة نظام إدارة مصادر الطاقة بمنطقة الجميل ببورسعيد، أحد مناطق انتاج واستغلال الغاز الطبيعي من خلال تكامل بين شركتي المتحدة لمشتقات الغاز وبتروبل لتطبيق سبل جديدة للاستثمار الأمثل للغاز كوقود فى تسهيلات بتروبل، واستخلاص المشتقات عالية القيمة من الغازات الغنية بها من خلال تسهيلات لرفع القيمة المضافة والعوائد وكذلك المساهمة فى خفض الكربون، وضم فريق عمل المشروع أحمد حاتم وأحمد محسن ومحمد بدوى وعبد الله حجازى وكريم عمارة.

وشهد اللقاء تكريم رؤساء ومديري شركات البترول العالمية الراعية للبرنامج، كما تم تكريم اعضاء الفريق التنفيذي المسئول عن اتمام مراحل البرنامج من الكوادر التنفيذية بوزارة البترول والثروة المعدنية وشركات القطاع.

يُشار إلى أن النسخة الثانية من برنامج الإدارة الشابة والمتوسطة بقطاع البترول والغاز عملت علي اختيار أفضل الكفاءات الشابة، حيث التحق بها 416 من كوادر الإدارة الشابة والمتوسطة بشركات قطاع البترول والغاز بعد اجتيازهم بنجاح عمليات التقييم والاختبارات المختلفة التي أجريت لتحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين، والتي أهلتهم للالتحاق بالبرنامج التدريبى من بين أكثر من 5 الاف متقدم للبرنامج من خلال بوابة تواصل العاملين بقطاع البترول، حيث خضع المتقدمون لثلاث مراحل متدرجة من التقييم والاختبارات المختلفة والتي تم اعدادها بالتعاون مع استشارى عالمى متخصص وفقاً لأسس وقواعد معمول بها عالمياً وتم بموجبها تأهيل الكوادر التي اجتازت التقييم للالتحاق بمرحلة التدريب الموحد بالبرنامج والتي اشتملت على ٥ برامج رئيسية هي الإدارة الاستراتيجية وحوكمة الشركات، وطرق القيادة وإدارة التغيير، والصحة والسلامة المهنية والرقمنة وسلاسل القيمة وإدارة المشروعات والتسويق والتفكير النقدي، ونماذج الأعمال وبرنامج شل NXplorer، وتم عقد البرنامج التدريبي علي مجموعات في مواقع شركات القطاع المختلفة، وتقديم مشروع عملي في نهاية البرنامج يضم افكار ابتكارية قابلة للتطبيق.