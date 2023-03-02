محمود الأفندى: روسيا استخدمت سلاحا جديدا لمواجهة المسيرات الأوكرانية

قال المحلل السياسي محمود الأفندي، إن روسيا بلد كبيرة جدًا في مساحتها، ومن السهل دخول الطائرات والمسيرات إليها، وذلك في تعليقه على استهداف بعض المناطق الروسية بمسيرات أوكرانية.

مهاجمة الطائرات المسيرة بالتشويش

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر قرارًا بإعطاء دور منظومة الدفاع الجوي إلى السلاح الفضائي، والذي يقوم بالمهاجمة من خلال التشويش أو تغيير المسار.

وتابع، أن اليوم في جزيرة القرم استطاع السلاح الفضائي، التشويش على المسيرات وأسقطوها في المياه، مؤكدًا أن روسيا أوجدت سلاحًا جديدًا وهو التشويش وتغيير مسار الطائرات ونجحوا فيه اليوم.

وأشار إلى أن روسيا تدرك الخطر عليها خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية زودت أوكراينا بطائرات بدون طيار، مؤكدًا أن أوكرانيا هي مادة استثمار جيدة تستخدمها أمريكا لإضعاف روسيا لترى نتيجة عسكرية على الأرض على أساسها يقوم بالتفاوض أو الحرب.