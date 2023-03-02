الخميس 02 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار أسعار الفضة اليوم الخميس 2-3-2023

أسعار الفضة
أسعار الفضة

شهدت أسعارالفضة حالة من الاستقرار خلال الساعات الأولي من التعاملات الصباحية اليوم الخميس، وفقًا لموقع "gold-price"، حيث جاءت كالتالي:

أسعار الفضة اليوم الخميس 

 أسعار أونصة الفضة اليوم في التعاملات الصباحية 644.662 جنيه مقابل أسعار أمس 631.962 جنيه.

 جرام الفضة النقية عيار 999 يسجل اليوم عند سعر20.68 جنيه.        

 الفضة البريطانية عيار 925 يسجل سعراليوم  19.84 جنيه.

 الفضة الإسترليني عيار 925 يسجل سعر اليوم 19.15 جنيه للجرام.

أسعار فضة العملات عيار 900 عند سعر اليوم 18.64 جنيه.

 فضة المجوهرات عيار 800 تسجل سعر 16.56جنيه.

 الفضة عيار 880 يسجل سعر 18.22 جنيه للجرام خلال التعاملات الصباحية.

أسعار سبائك الفضة شراء جديد 999 اليوم 

بينما استقر سعر جرام الفضة اليوم في التعاملات الصباحية عند 27.57 جنيه.

أسعار أونصة الفضة شراء  جديد 850.954 جنيها.

 أسعار سبيكة الفضة 50 جرامًا شراء جديد يسجل 1,362.76 جنيه.

 أسعار سبيكة الفضة 100 جرام  شراء جديد 2,715.16 جنيه.

أسعار سبيكة الفضة 200 جرام شراء جديد 5,181.60 جنيه.

 أسعار سبيكة الفضة 250 جرامًا شراء  جديد 6,373.37 جنيه.

 سعر سبيكة الفضة 500 جرام  شراء جديد 12,622.39 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو شراء  جديد  24,871.70 جنيه.

أسعار سبائك الفضة إعادة بيع 999 اليوم 

وسجلت أسعار جرام الفضة إعادة بيع اليوم 20.54 جنيه.

سجل سعر أونصة الفضة إعادة بيع اليوم 638.941 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا إعادة بيع اليوم 1,027.12 جنيه.

 وقد سجلت أسعار سبيكة الفضة 100 جرام إعادة بيع اليوم 2,054.25 جنيه.        

بينما سجلت أسعار سبيكة الفضة 200 جرام إعادة بيع اليوم 4,108.50 جنيه.            

سبيكة الفضة 250 جرام إعادة بيع اليوم  5,135.62 جنيه.             

سبيكة الفضة 500 جرام إعادة بيع اليوم  10,271.25جنيه.          

سبيكة الفضة 1 كيلو  إعادة بيع اليوم 20,542.49 جنيه.        

نصائح للمحافظة على الإكسسوارات المطلية

 - عدم ارتدائها طوال الوقت.

 -  بتجنب رش العطور عليها بشكل مباشر وكذلك الحال لكريم الأيدي.

 - الاحتفاظ بالإكسسوارات المطلية في علبة أنيقة مبطنة بالقماش للحفاظ على لونها أطول مدة ممكنة.

  - عدم تعريضها للماء حتى لا يتغير لونها إلى اللون الأسود.

  - تنظيفها باستمرار بقطعة قطن جافة لوقايتها من العوامل الجوية المختلفة مثل الأتربة والغبار.  

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وائل لطفي

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