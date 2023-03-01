الأربعاء 01 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أبرزها 7 مدارس.. مشروعات يفتتحها الرئيس السيسي غدًا بقرية المعصرة بالمنيا

مدارس ضمن المشروعات
مدارس ضمن المشروعات التي سيفتتحها الرئيس بقرية المعصرة

يترقب أهالي محافظة المنيا وعلى وجه الخصوص أهالي قرية المعصرة التابعة لمركز ملوي جنوب المحافظة بلهفة وشوق زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمحافظة غدا الخميس، حيث سيقوم الرئيس بافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تم الانتهاء منها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري والتي حولت قرية المعصرة إلى قرية نموذجية على أرقى مستوى.

328151956_1028753235181632_4469016355072027372_n

وتشمل المشروعات التي سيقوم الرئيس بافتتاحها في مختلف القطاعات المختلفة، حيث من المنتظر أن يفتتح الرئيس بعض المدارس والتي تم الانتهاء من توسعة 3 مدارس وهى (مدرسة عزبة جادالله الابتدائية بسعة 13 فصل، ومدرسة الشهيد مدحت صالح الابتدائية 15 فصل، مدرسة وحدة معصرة ملوى 12 فصل)، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 4 مدارس أخرى وهي (مدرسة معصرة ملوى الاعدادية المشتركة (ث. ع) مستضاف، ومدرسة عزبة جاد الله الابتدائية، ومدرسة المعصرة الابتدائية (هيئة كير)، ومدرسة معصرة ملوى الثانوية).

329754201_1613002059166644_6310458646815939305_n

كما تتضمن المشروعات الأخرى المنتظر افتتاحها بالقرية فرع توثيق باسم "فرع توثيق المعصرة"، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق في المنيا، ومقره داخل مبنى مجمع الخدمات الحكومية بقرية المعصرة بجانب موقف جديد للسيارات ومركز تنمية الأسرة  وسوق حديد بقرية المعصرة.

329902011_2306037312904176_2913921420785859800_n

ومن المشروعات التي من المتوقع أن يزورها الرئيس عبد الفتاح السيسي مصنع تدوير المخلفات بقرية تونا الجبل التابعة لمركز ملوي والمقام على مساحة ١١ فدان بطاقة تصميمية ٢٠ طن / ساعة بمعدل ٣٢٠ طن يوم بتكلفة حوالي ٩٠ مليون جنيه لإنتاج السماد العضوي ووقود المرفوضات ويتم تنفيذ المصنع من خلال التعاقد بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والإنتاج الحربي.

329929944_792959402389502_8517093780514740215_n

وكان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قد قام منذ أيام بتفقد المصنع خلال زيارته للمحافظة تمهيداً لتسليم المصنع للمحافظة وتشغيله رسميًا، حيث أكد أن محافظة المنيا ستشهد خلال الفترة القادمة إنشاء ٣ مدافن صحية ومحطة وسيطة ثابتة وكذلك محطة متحركة في سمالوط وزاوية حسين ودير مواس وملوي.

329456276_857187745362708_8769911600304700960_n

وأوضح الوزير أن حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنيا تبلغ حوالي 300 مليون جنيه.
كما أكد وزير التنمية المحلية على توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات، مؤكداً متابعة الوزارة المستمرة لمستجدات المنظومة والإلتزام بتنفيذ مشروعات البنية التحتية طبقاً للمواعيد المحددة والإسراع من وتيرة الأعمال بما يساهم في إعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن في مستوى النظافة بجميع المحافظات وتحقيق رضا المواطن.

331558350_2245574865615538_5041006243900993254_n

يذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة المنيا تستهدف في المرحلة الأولى 5 مراكز " العدوة ، مغاغة ، أبو قرقاص ، ملوى ، دير مواس" بإجمالي 32 وحدة محلية 192 قرية رئيسية وبإجمالي مشروعات تبلغ حوالي 3482 مشروع في مختلف القطاعات الخدمية سواء مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والشباب والرياضة والمجمعات الزراعية والإسعاف والصحة والطرق والكباري والصرف الصحي ومياه الشرب والأبنية التعليمية وأسواق- مواقف – نقاط إطفاء لتحسين مستوى معيشة حوالي 3 مليون مواطن بالقرى المستهدفة وبتكلفة تتخطى 30 مليار جنيه.

المنيا أفتتاح 7 مدارس بعد توسعتها ورفع كفائتها مكتب توثيق تابع الشهر العقاري مركز لتنمية الأسرة وموقف سيارات جديد زيارة السيسي لمحافظة المنيا قرية المعصرة بالمنيا مصنع تدوير القمامة بتونا الجبل بملوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

ضبط 6000 قطعة حلوى داخل مصنع غير مرخص فى طنطا

هيثم الحاج على: محمد الباز قد يتهم بالكفر بسبب «ٱدم الأول» رغم أنها رواية إيمانية

2.2 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الدخيلة خلال فبراير 2023

الرئيس الفرنسي بأفريقيا.. هل يسعى ماكرون لإعادة باريس للقارة السمراء مرة أخرى؟

مشروعات تنموية جديدة فى ملوى تنتظر زيارة الرئيس السيسى للمنيا لافتتاحها غدًا

السعودية وبريطانيا تبحثان التعاون فى المجال العسكرى والدفاعى وسبل تطويره

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

مدحت بشاى

فى انتظار دراما رمضانية تستحق المشاهدة

عبد الرحيم طايع

عبث فى المدافن!

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب الاتحاد الأوروبى بتأسيس نواة للرقابة على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة فى إسرائيل

الجيش الإسرائيلى يطلق مناورة عسكرية بالضفة‎‎