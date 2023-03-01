أبرزها 7 مدارس.. مشروعات يفتتحها الرئيس السيسي غدًا بقرية المعصرة بالمنيا

يترقب أهالي محافظة المنيا وعلى وجه الخصوص أهالي قرية المعصرة التابعة لمركز ملوي جنوب المحافظة بلهفة وشوق زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمحافظة غدا الخميس، حيث سيقوم الرئيس بافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تم الانتهاء منها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري والتي حولت قرية المعصرة إلى قرية نموذجية على أرقى مستوى.

وتشمل المشروعات التي سيقوم الرئيس بافتتاحها في مختلف القطاعات المختلفة، حيث من المنتظر أن يفتتح الرئيس بعض المدارس والتي تم الانتهاء من توسعة 3 مدارس وهى (مدرسة عزبة جادالله الابتدائية بسعة 13 فصل، ومدرسة الشهيد مدحت صالح الابتدائية 15 فصل، مدرسة وحدة معصرة ملوى 12 فصل)، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 4 مدارس أخرى وهي (مدرسة معصرة ملوى الاعدادية المشتركة (ث. ع) مستضاف، ومدرسة عزبة جاد الله الابتدائية، ومدرسة المعصرة الابتدائية (هيئة كير)، ومدرسة معصرة ملوى الثانوية).

كما تتضمن المشروعات الأخرى المنتظر افتتاحها بالقرية فرع توثيق باسم "فرع توثيق المعصرة"، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق في المنيا، ومقره داخل مبنى مجمع الخدمات الحكومية بقرية المعصرة بجانب موقف جديد للسيارات ومركز تنمية الأسرة وسوق حديد بقرية المعصرة.

ومن المشروعات التي من المتوقع أن يزورها الرئيس عبد الفتاح السيسي مصنع تدوير المخلفات بقرية تونا الجبل التابعة لمركز ملوي والمقام على مساحة ١١ فدان بطاقة تصميمية ٢٠ طن / ساعة بمعدل ٣٢٠ طن يوم بتكلفة حوالي ٩٠ مليون جنيه لإنتاج السماد العضوي ووقود المرفوضات ويتم تنفيذ المصنع من خلال التعاقد بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والإنتاج الحربي.

وكان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قد قام منذ أيام بتفقد المصنع خلال زيارته للمحافظة تمهيداً لتسليم المصنع للمحافظة وتشغيله رسميًا، حيث أكد أن محافظة المنيا ستشهد خلال الفترة القادمة إنشاء ٣ مدافن صحية ومحطة وسيطة ثابتة وكذلك محطة متحركة في سمالوط وزاوية حسين ودير مواس وملوي.

وأوضح الوزير أن حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنيا تبلغ حوالي 300 مليون جنيه.

كما أكد وزير التنمية المحلية على توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات، مؤكداً متابعة الوزارة المستمرة لمستجدات المنظومة والإلتزام بتنفيذ مشروعات البنية التحتية طبقاً للمواعيد المحددة والإسراع من وتيرة الأعمال بما يساهم في إعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن في مستوى النظافة بجميع المحافظات وتحقيق رضا المواطن.

يذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة المنيا تستهدف في المرحلة الأولى 5 مراكز " العدوة ، مغاغة ، أبو قرقاص ، ملوى ، دير مواس" بإجمالي 32 وحدة محلية 192 قرية رئيسية وبإجمالي مشروعات تبلغ حوالي 3482 مشروع في مختلف القطاعات الخدمية سواء مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والشباب والرياضة والمجمعات الزراعية والإسعاف والصحة والطرق والكباري والصرف الصحي ومياه الشرب والأبنية التعليمية وأسواق- مواقف – نقاط إطفاء لتحسين مستوى معيشة حوالي 3 مليون مواطن بالقرى المستهدفة وبتكلفة تتخطى 30 مليار جنيه.