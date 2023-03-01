الأربعاء 01 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم بورسعيد» تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت مديرية التربية والتعليم، اليوم، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية، وذلك بمقر إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وبحضور اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد وعددا من قيادات مديرية أمن بورسعيد.

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وشارك إجمالي 25 طفلا في تنفيذ عملين فنيين أولهما أوبريت مهد الحضارة من أداء أطفال رياض أطفال مدرسة الحديدي والنادي الرسمية للغات وثانيهما مسرحية أبطال الحماية المدنية من أداء أطفال رياض أطفال مدرسة الزهراء الرسمية للغات والتي لاقت قبول واستحسان الحضور.

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وأشرف فنيا على الأعمال المقدمة من الأطفال الدكتورة ريهام العيوطي موجه رياض الأطفال بإدارة جنوب التعليمية وتم تنفيذها أمام الحضور ومنهم العقيد شريف العربي مدير إدارة الحماية المدنية ببورسعيد والعقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء وكيل الإدارة.  

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جدير بالذكر أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية في غُرة مارس من كل عام بالتزامن مع ذكرى بدء العمل بميثاق المنظمة الدولية للحماية المدنية بوصفها منظمة دولية حكومية تقديراً لما يقوم به أبطال الحماية المدنية من جهود عظيمة ومتواصلة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية والتقليل من الآثار المأساوية التى تنجم عنها.

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إدارة الحماية المدني الإتصال السياسى التربية والتعليم الحماية المدنية ب الرسمية للغات

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