الأربعاء 01 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحبس عامًا لمتهم بحيازة طلقات نارية بمدينة نصر

متهم
متهم

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، متهما بالحبس عاما مع الشغل وتغريمه ألف جنيه لإحرازه طلقات نارية في مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق بمحكمة استئناف القاهرة

كشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أنه في يوم 11/20/2022، بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر محافظة القاهرة، أحرز المتهم "م.ع" ،  ذخائر (طلقة) مما تستعمل في الأسلحة النارية المششخنة بغير أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها. 

وكشفت اقوال مجرى التحريات أنه ونفاذاً للإذن الصادر إليه من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم انتقل لمحل تواجده وبضبطه وتفتيشه عثر معه على طلقة وبمواجهته بها أقر بإحرازها بغير ترخيص.

وثبت بتقرير المعامل الجنائية بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية أن الطلقة المضبوطة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة وسليمة وصالحة للإستعمال على الأسلحة عيار ٧,٦٢×٣٩ مم.

محكمة جنايات القاهرة متهم الحبس عام مـع الشغل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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