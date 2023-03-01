وكيل تعليم أسوان يبحث مع السفير الألماني أوجه التعاون المشترك

استقبل عبدالكريم لطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمكتبه اليوم، «فرانك هارتمان» سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية والوفد المرافق له، وذلك بحضور كل من: فيصل نعيم، مدير عام التعليم العام - محمد شرف مدير عام التعليم الفنى- غريب محمود مدير عام الخدمات التربوية، وفى اطار مناقشة عدد من الموضوعات التعليمية.

وخلال اللقاء، دار حديث بين وكيل الوزارة و السفير الألماني، طرح خلاله وكيل الوزارة إمكانية أن تقوم السفارة بتوفير عدد من المنح والفرص التدريبية للطلاب والمعلمين، بما يعمل على نشر ثقافة اللغة الألمانية بين الطلاب، خاصًة فى ظل الإقبال الكثيف من طلاب المرحلة الثانوية بأسوان على اختيار اللغة الألمانية كلغة أجنبية ثانية، كما تعمل هذه المنح والتدريبات على صقل مهارات ممارسة اللغة وتدريسها بالنسبة للسادة المعلمين، ورفع الكفاءة اللغوية لمعلمي اللغة الألمانية.

من جهته، أكد السفير الألمانى أن السفارة بصدد وضع آليات محددة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية ومعهد جوته لتعزيز كافة المقترحات التى من شأنها نشر اللغة الألمانية وكذلك تذليل كافة المعوقات التى تواجه ذلك.

كما تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، والمتمثل فى مشروعات الوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz بمدارس التعليم الفنى بأسوان، ودورها فى اكساب طلاب التعليم الفنى المهارات اللازمة لاقتحام سوق العمل.

عقب ذلك أهدى وكيل الوزارة درع التميز للسفير الألمانى، وأعرب السفير الألمانى عن سعادته بهذا اللقاء المثمر.

ثم توجه الجميع إلى قاعة الاجتماعات، حيث التقي السفير و وكيل الوزارة بـ سعاد عامر موجه عام الدراسات الاجتماعية و سلوى يمنى معلم الدراسات الاجتماعية وعدد من طالبات مدرسة عبدالحميد عبدالغفور الإعدادية بنات بإدارة أسوان التعليمية، الفائزات بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة اكتشف التاريخ، والتى نظمتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع معهد جوته الألمانى بالقاهرة.

وتحدث السفير مع الطالبات حول كيفية الاشتراك فى المسابقة وآليات ومراحل التنفيذ وكيفية الاستفادة من المسابقة وطموحهن بالمستقبل، ثم قام بتكريم الطالبات والمعلمة والموجه العام، تقديرًا لفوزهم بمركز متميز بالمسابقة.

يذكر أن هذه الزيارة تأتى استكمالًا لزيارة أمس التى قام خلالها السفير والوفد المرافق بزيارة مدرستى كمال نوبى للتعليم والتدريب المزدوج وعبدالله الشرقاوى الزخرفية المعمارية، حيث تم تفقد عدد من الأقسام وكذلك مركز الخدمات المهنية، الذى يعمل على تيسير التحاق الطلاب بسوق العمل، وكذلك زيارة مدرسة الرغامة البلد للتعليم المجتمعى بإدارة كوم امبو التعليمية؛ وامدادها بشاشة تفاعلية لتسهيل العملية التعليمية الإلكترونية للدارسين.

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