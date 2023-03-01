جامعة المنصورة الأهلية تستقبل طلاب مدرسة المتفوقين «STEM»

استقبلت جامعة المنصورة الأهلية، اليوم، طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس الجامعة.

وقام الطلاب خلال الزيارة بجولة داخل الجامعة للتعرف على البرامج الدراسية المتاحة بها، كما تم زيارة معامل الحاسب الآلي والرسم الهندسي بكلية الهندسة، وكذلك معمل الميكروبيولوجي بكلية الطب، ومعمل الكيمياء بكلية الصيدلة، ومعمل الفيزياء بكلية طب الأسنان.

كما قدم طلاب الجامعة على هامش الزيارة عدد من الندوات، حيث تم تنظيم ندوة عن التغذية السليمة، ندوة عن صحة الأسنان، وعمل مسابقة في العلوم والتكنولوجيا بين طلاب المدرسة وتكريم الفائزين منهم، وعرض طريقة الدراسة بالجامعة، بالإضافة إلى عرض فيديو عن الجامعة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الزيارات العلمية و التعريفية بالجامعة بالتعاون مع إدارة الأنشطة الطلابية وتنسيق دكتورة إيمان أبوالفضل مستشار رئيس الجامعة لشئون الجودة والمسئولية المجتمعية، وحضور كل من دكتوررة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، ودكتورة نهى الوصيفي مدير برنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم دي - صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبد الحي مدير البرامج بكلية الهندسة.

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